Para kasadan çıktı piyasa yeniden canlandı

Türkiye’de hükümetin etkin mücadelesi ve vatandaşların kurallara uymasıyla büyük oranda kontrol altına alınan pandemi döneminin ardından başlayan normalleşme iç talebi canlandırdı. Kamu bankalarınca konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirilen kredi kampanyalarının da etkisiyle son üç ayın olumsuz izleri silinmeye başladı.

Büyümeye katkı

180 aya varan taksit imkânı ve yüzde 0.67 vade oranıyla dikkat çeken, tüketim iştahını arttıran kampanyalar nedeniyle başvurular zirve yaparken, kamu bankası çalışanları taleplere ek mesai ile cevap vermeye çalışıyor. Nitekim daire, otomobil, ticari taşıt, tatil paketi alım satımında son 12 gün içinde ibre yukarı yönlü oldu. Bu durum ekonomiye de ivme katarken, onlarca sektöre güç aşılıyor. Bu sektörlerden öne çıkanlar şöyle:

Telefonlar susmuyor

l Gayrimenkul sektörü durgunluk dönemini yavaş yavaş geride bırakıyor. Sektörün önde gelen şirketlerinde satışlar uzun süre sonra pik yaparken, konut projelerinde daire ve dükkân satışı rekabet ortamının da canlanmasına neden oluyor. Benzer durum ikinci el konut piyasasında da kendini gösteriyor. Güvenilir emlak ofislerinin telefonları susmuyor. Covid-19 korkusu tek katlı konutlara olan ilgiyi artırırken, sıra alıma geldiğinde bu ilginin yüzde 25 seviyelerinde kaldığı görülüyor, İstanbul’da Başakşehir, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Sarıyer, Silivri ve Şile’de yoğunlaşan villalara rağbet fiyatlarda da yukarı yönlü bir arz tablosunun doğmasına neden oldu.

Otoda kıpırdanma başladı

l Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörü toparlanıyor. Nisanda bir miktar gerileyen ticari taşıt satışlarında mayısta kıpırdanma başladı. Geçen ay hafif ticari araç satışları yüzde 21.6 arttı. Şu sıralar otomobil almak için de galerilere başvuran başvurana.

Otomotiv sektörü ilk 5 ayda başarılı bir grafik sergiledi. Otomobil satışları, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 21.7 artarak 14 bin 258’i, hafif ticari taşıt satışları yüzde 13.9 artarak 36 bin 567’yi buldu.

AVM’lerden sipariş yağıyor

l Giyim firmalarının online satış platformlarına sipariş yağıyor. Firmaların caddelerde ve AVM’lerde yer alan mağazaları rağbet görüyor. Paketli kıyafetlerle dolu olan mağazalar ziyaretçi akınına uğruyor. LC Waikiki, DeFacto, Damat ile Tween’in aralarında bulunduğu giyim devleri, 2020 ve 2021’de hem e-ticaret yatırımlarını arttırmakta hem de yeni ülkelere açılmakta kararlılar.

Yeni yatırımlar yolda

l Gıda sektörü, Covid-19’la mücadeleye olumlu katkıda bulundu. Fahiş fiyat artışlarını önlemeyi, boşalan rafları hemen doldurmayı başaran sektör, yatırımcıların radarlarında. 2020 ve 2021’de gıda firmaları tarafından önemli yatırım hamleleri yapılacağı tahmin ediliyor. Üretim ve ihracat başarılarına da yenilerinin ekleneceği öngörülüyor. Pandemi döneminde kârlarına kâr katan market zincirleri ise dijital ağlarını kuvvetlendirmeyi ayrıca yeni yatırımlar yapmayı odağa oturtuyorlar.

Turizm sektörü atağa kalktı

l Turizm sektörü atağa kalkıyor. Zira tatilciler; seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otellerin kapılarını aşındırıyorlar. Konaklama sektörü temsilcileri, yerli ve yabancı turistlerden gelen müracaatları karşılamak için yarışıyorlar. Turistler ise daha çok hijyen ve sosyal mesafe kurallarına eksiksiz uyan otellerde konaklamayı tercih ediyorlar.

Akılcı adımlar

Öte yandan; Covid-19 sürecinde evden dışarı adım atmayan ve birikim yapan vatandaşlar tasarruflarını altın ve gayrimenkul gibi getirisi yüksek yatırım araçlarına yönlendirmeyi planlıyorlar. Bu araçlar; iç ve dış ekonomik saldırılara karşı dayanıklı olup yatırımcılarının yüzlerini güldürüyorlar. Borsa yatırımcıları da reel faizin gerilemesi sonucu piyasada esen olumlu rüzgardan, hisse senetlerine yatırım yaparak yararlanmak istiyor.