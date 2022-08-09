Para karşılığı beden teşhirciliği! ODTÜ üniversite olalı böyle pislik görmedi

ODTÜ’lü bir grup öğrencinin kurduğu ve kadın bedeninin para karşılığı teşhir edildiği ahlaksız internet sitesine tepki yağdı. Türk milli kültürü ve aile yapısının hedef alındığı uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CKD Genel Sekreteri Aysan Canver, bunun kültür emperyalizminin başka bir yöntemi olduğunu belirtirken, TGB’liler ise bu öğrencilerin ODTÜ’yü temsil etmediğini söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde bir grup öğrencinin açtığı skandal pankart tepkilere neden oldu. Soyunmayı özgürlük sayan ve bedenlerini para karşılığı teşhir edeceklerini açıklayan öğrenciler, “Kadın bedeni politik değildir! Beden özgürlük & sansürsüz link: ******.com” yazılı pankartla törene katıldı.

İnternet sitesini kapatmak zorunda kaldılar

ABD merkezli Onlyfans sitesi ile benzer şekilde bir internet sitesi açan Batı ahlaksızlığıyla bezenmiş gençler, 10 bin TL karşılığında çıplak görüntülerini paylaşacaklarını bildirdi. Siteyi “Kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı” açtıklarını belirten gençler, sosyal medyadan gelen büyük tepkiler üzerine internet sitesini kapatmak zorunda kaldı.

"Bu yozlaşmanın Türk kadınıyla bağı yok"

Aydınlık’a değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yöneticileri, kadın bedeninin satılık olmadığını söyledi. Bu ve benzeri oluşumların yabancı kökenli “Only Fans” uygulamasının bir başka versiyonu olduğunu söyleyen kitle önderleri, bu yozlaşmanın Türk kadınıyla bir bağı olmadığını da ekledi.

"Kültür emperyalizminin yayıldığı bir yöntem"

CKD Genel Sekreteri Aysan Canver, Türk kadınının bu yozlaşmaya izin vermeyeceğini, dimdik ayakta durduğunu ve bu uygulamanın Türk milli kültürünü ve aile yapısını hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu internet sitesinde kızlarımızın çıplak görüntüleri yayınlandı. Bu ne yazık ki korkunç, utanç verici bir durumdur. Türk kadını ve gençlerini hedef alan yozlaşma kültürünün bir başka versiyonu bu. CKD olarak biz genç kızlarımızın ailelerinden ve geleceklerinden koparılmasına asla izin vermeyeceğiz. Dernek olarak biz de bu doğrultuda her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz. Amerika merkezli ‘Onlyfans’ sitesinin, kültür emperyalizminin yayıldığı bir yöntem. Bizim kadınlarımız elbette bedenlerine sahip çıkıyor ancak sadece bedeniyle değil ülkesiyle, vatanının bütünlüğüyle, tam bağımsızlık çerçevesinde sahip çıkıyor.

"Kadın bedeni satılık değildir"

Ne yazık ki bu tür uygulamalar, toplumumuzu korkunç bir çürüme ve yozlaşmaya itmekte; milli kültürümüzü yok etmeye çalışmaktadır. Emperyalizm sadece topuyla tankıyla değil, bu şekilde de ülkemize saldırı yöneltmektedir. Bu kadını hedef alan bir anlayıştır. Kadını metalaştırmak istemektedir. Kadın bedeni satılık değildir. Bu, internet ortamında yaygınlaştırmak istedikleri yeni yöntemdir. Kadınlarımız, gençlerimiz bu yozlaşmaya karşı dimdik ayakta duracaklardır. Çok şaşırtıcıdır. ODTÜ gibi bir üniversitede kadınlarımızın böyle bir internet sitesi kurması düşündürücüdür. Türk kadınları dimdik ayaktadır. Kendine her zaman sahip çıkar. Milli değerlerinin yanındadır."

"Kadınlar para karşılığında bedenlerini teşhir ederek mi özgürleşecek?"

TGB ODTÜ Başkanı Furkan Olga da kadın özgürlüğü adı altında kadın bedeninin pazarlandığını söyleyerek bunun kadın mücadelesiyle hiçbir bağının olmadığını belirtti. Olga, Türk kadınının üreterek yükseleceğini de ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Neoliberalizmin yeni saldırılarından biri olan beden teşhir siteleri, insan bedenini dahi bir tüketim aracı olarak görüyor, pazarlanabilmesi için alanlar yaratıyor. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ve başarıların en önemli merkezlerinden birisi olan ODTÜ'de ‘Onlyfans’ isimli, beden teşhiri üzerinden para kazandıran sitenin taklitçisi bir sitenin açıldığını ODTÜ öğrencileri olarak üzülerek ve utanarak öğrendik. Bu sitenin kadın bedeninin politikleşmesine karşı kurulduğu iddia ediliyor. Kadın mücadelesinin insan bedeninin pazarlanması ve teşhir edilmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Kadının özgürlüğü adı altında beden pazarlanıyor, kadın piyasalaştırılıyor. Kadınlar para karşılığında bedenlerini teşhir ederek mi özgürleşecek? ODTÜ mezunları kadınıyla erkeğiyle uzmanlaştıkları alanda üreterek vatanımıza ve bilime hizmet edecekler. Türk kadını üretimde, bilimde, sanatta, kültürde kendini gerçekleştirerek var olacak ve yükselecektir.”

"ODTÜ öğrencilerini temsil etmiyorlar"

ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Lütfiye Sarı, bu anlayışın Türk kadınını kafese kapattığını vurguladı. Bu oluşumların ODTÜ öğrencisini temsil etmediğini belirten Sarı şu açıklamayı yaptı:

"Bu site ve türevi girişimler ODTÜ öğrencilerini temsil etmiyor. ODTÜ, uzun yıllardır yetiştirdiği vatansever ve nitelikli gençlerle ülkemizin refahı ve istikrarına katkı veriyor. Kadının varlığını sadece bedenine indirgemeye kalkanlar, aslında toplumdan kopuşun ve çürümenin temsilcileridir. Orta çağdaki kadın esaretinin günümüzdeki hali kadının soyunarak özgürleşiyorum zannetmesidir. Bu aldatmaca kadını kafeslere kapatan, toplumda ve hayatta özne olmaktan koparan bir yozlaşmadır. Kadının kurtuluşu, milli ve kültürel değerlerimizin her türlü yozlaşma ve saldırıdan korunup geliştirilmesiyle, kadının hayatın her alanın üretime katılmasıyla mümkündür. Kadının düşmanı erkek değil, onu ülkesinin geleceği için mücadeleden alıkoyup nesneleştiren sistemdir. Türk kadınının da ODTÜ'lülerin de bu çürümeyle bir bağı yoktur."

Ahlaksız sitenin merkezi ABD'de

Gençlerin kendini para karşılığı teşhir etmeleri ilk olarak ABD kökenli “Only Fans” isimli sitede başladı. Belli bir ücret karşılığı insanlara ahlaksız içerikler sunan kullanıcılar, günlük hayattaki yemek, müzik, giyim, eğlence gibi alanları kılıf olarak kullanıyor.

Batı toplumlarında yaygınlaşan bu uygulamanın bazı türevleri, Türk milletini empoze etmeye çalışan bir takımlar tarafından Türkiye’de de oluşturuldu. Vatandaşların tepki gösterdiği uygulamaya serbestçe erişim sağlanabiliyor.

Öte yandan ODTÜ'deki mezuniyet töreninde ahlaksızca açılan pankartlara karşın açılan bazı pankartlar ise yüreklere su serpti: