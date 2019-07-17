Para Halter Dünya Şampiyonası
- Milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
ANKARA (AA) - Milli sporcu Sibel Çam, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda dünya ikincisi oldu
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sibel Çam'ın, 124 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandığı bildirildi.
Organizasyonda Çinli Miaoyu Han 126 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olurken, Mısır'dan Amal Mahmoud 123 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.
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