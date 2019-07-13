Para Halter Dünya Şampiyonası Milli sporcu Nazmiye Muratlı, 45 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nazmiye Muratlı, gümüş madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı'nın 116 kiloluk kaldırışıyla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi. Organizasyonda 118 kiloluk kaldırışıyla Çinli Lingling Guo dünya şampiyonu olurken Nijerya'dan Latifat Tijani üçüncü sırada yer aldı.





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