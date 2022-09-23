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Spor Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor
Spor

Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor

Para Halter Avrupa Şampiyonası yarın Gürcistan'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 13:04:00 -
Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor

Para Halter Avrupa Şampiyonası yarın Gürcistan'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te 29 Eylül'e kadar sürecek organizasyona 29 ülkeden 152 sporcu katılacak.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda Nazmiye Muratlı, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam, Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Besra Duman; erkeklerde ise Uğur Yumut, Kaner Altıntaş, Muhammet Kaan Aktürk, Serkan Çakmak, Faruk Öztürk, Haydar Ayar, Tolga Işık ve Abdullah Kayapınar madalya mücadelesi verecek.

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