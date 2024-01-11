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Dünya Papua Yeni Gine'de peş peşe isyan ortaya çıktı! Ortalık karıştı: Hükümet kanla bastırdı! OHAL ilan etti
Dünya

Papua Yeni Gine'de peş peşe isyan ortaya çıktı! Ortalık karıştı: Hükümet kanla bastırdı! OHAL ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-01-11 19:27:00 - 2024-01-11 19:29:26
Papua Yeni Gine'de peş peşe isyan ortaya çıktı! Ortalık karıştı: Hükümet kanla bastırdı! OHAL ilan etti

Papua Yeni Gine hükümeti isyan ve yağma sırasında en az 15 kişinin öldüğü bildirildikten sonra düzeni yeniden sağlamak için çalışıyor. yağma ve kundaklama olayları sonucu ülkede 16 kişi hayatını kaybetti, olağanüstü hal ilan edildi.

Papua Yeni Gine hükümeti, isyan ve yağma sırasında en az 15 kişinin öldüğü bildirildikten sonra düzeni yeniden sağlamak için çalışıyor.

Papua Yeni Gine isyan ve yağma sebebiyle alevler içinde kaldı. Ülkede isyan bastırılmak için hükümetin büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Başkent Port Moresby'de isyan yüzlerce polis memurunun, asker, hapishane personeli ve kamu görevlisinin maaş anlaşmazlığını protesto etmek amacıyla işlerini bırakmasının ardından başladı.

Benzer isyanlar güneybatı Pasifik ülkesinin ikinci büyük şehri Lae'de de hasara yol açtı. Australia n Broadcasting Corporation , Port Moresby ve Lae'de en az 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ülkedeki isyanın yüksek işsizlik ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle yaşandığı belirtildi.
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Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Port Moresby'nin "stres ve baskı altında" olduğunu ancak şiddetin azaldığını söyledi.

Başbakanı James Marape, ülkedeki son duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, olaylarla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, ülkenin emniyet müdürünün yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin de açığa alındığını aktardı. Marape, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Başkentteki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, polisin işinin başında olduğu ancak tansiyonun hala düşmediği belirtilirken, ülkenin bazı bölgelerinden de şiddet olaylarının yaşandığına dair ihbarlar geldiği aktarıldı.

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