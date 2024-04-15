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Dünya Papua Yeni Gine'de deprem
Dünya

Papua Yeni Gine'de deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-15 01:22:00 -
Papua Yeni Gine'de deprem

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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