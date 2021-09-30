Papazdan saçmalıklar! ‘Çok para verirseniz Hz. İsa geri dönecek’
Hristiyan dünyasının evanjelik papazı Jesse Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber’in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü.
İngiltere’de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan evanjelik papaz Duplantis, akıllara durgunluk veren ifadeleriyle Hristiyanların bile tepkisini çekti.
Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa’nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı. Duplantis, “Buna dürüstçe inanıyorum. İsa’nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı’nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir” dedi. Hristiyan dünyasına seslenen Papaz, “Bu gerçeği anladığınızda İsa’nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz” diye ekledi.
Papazın bu söylemlerine Hristiyanlar “Tanrı’nın oğlu kaç paraya ikna olur?” gibi yorumlar yaparak papazla alaya aldı.