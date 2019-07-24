Papazdan cinsel istismar: İblisleri emerek vücudunuzdan çıkaracağım

Independent'tan Colin Drury'nin aktardığına göre William Weaver isimli papaz cemaat üyeleriyle onları "kötü ruhlardan kurtaracağını" söyleyerek cinsel ilişkiye girdi. İddianameye göre Weaver, cinsel istismarda bulunduğu kişilerden birine, "İblisleri vücudundan emerek çıkarmalıyım" dedi.

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kişilerin papaza özel danışmanlık için gittiği bildirildi. Üç erkek ve bir kadın geçen haftalarda papaz Weaver'ın kendilerine istismarda bulunduğunu kiliseye bildirdi. Kilise tarafından yürütülen incelmede istimara dair güvenilir kanıtların bulunduğu belirtildi. İstismara uğradığını belirten üç kişi mahkemeye suç duyurusunda bulundu.