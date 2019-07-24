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Papazdan cinsel istismar: İblisleri emerek vücudunuzdan çıkaracağım

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir papazın kilise cemaatinin dört üyesine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
Papazdan cinsel istismar: İblisleri emerek vücudunuzdan çıkaracağım

Independent'tan Colin Drury'nin aktardığına göre William Weaver isimli papaz cemaat üyeleriyle onları "kötü ruhlardan kurtaracağını" söyleyerek cinsel ilişkiye girdi. İddianameye göre Weaver, cinsel istismarda bulunduğu kişilerden birine, "İblisleri vücudundan emerek çıkarmalıyım" dedi.

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kişilerin papaza özel danışmanlık için gittiği bildirildi. Üç erkek ve bir kadın geçen haftalarda papaz Weaver'ın kendilerine istismarda bulunduğunu kiliseye bildirdi. Kilise tarafından yürütülen incelmede istimara dair güvenilir kanıtların bulunduğu belirtildi. İstismara uğradığını belirten üç kişi mahkemeye suç duyurusunda bulundu. 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
  1. Kilis
  2. ABD

YORUM YAZ

  • sukrusukru27 dk önce
    Bizim buralardaki batı hayranı.papaz sevdalısı,müslüman düşmanı,çağdaş ve ilerici geçinen güruhu bu papaza gönderelim,içlerindeki iblisi çıkartsın.
  • Hayrettin HATUNOĞLUHayrettin HATUNOĞLU38 dk önce
    Deveye diken,.. yarar. Papaz bu ilkeyi uygulamış.

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