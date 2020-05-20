Papaz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i aforoz etti
Papaz Kalavrita Metropoliti Amvrosios, Yunanistan Başakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti. Yunan kilisesi kararın tanınmadığını açıkladı.
Yaptığı açıklamalar ile Yunanistan'da zaman zaman gündeme gelen Papaz Kalavrita Metropoliti Amvrosios, pazar günü kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti. Gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını gösterdi.
*Aforoz etmek: (Hıristiyanlıkta) din kardeşliğinden ve kiliseden çıkarmak.