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Papaz Brunson'u 2 kadın ziyaret etti

Elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan ABD'li casus papaz Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler devam ediyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:28
Papaz Brunson'u 2 kadın ziyaret etti

FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemekle suçlanan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya bakan İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınması kararı verildi. Brunson, geçen 25 Temmuz Çarşamba günü İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden alınarak, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'a elektronik kelepçe de takıldı.

İKİ KADIN ZİYARETÇİ

Sağlık sorunları dikkate alınarak 'ev hapsi' kararı verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine ziyaretler sürüyor. Dün akşam da Brunson'ın evinin balkonunda 2 kadın ziyaretçi olduğu görüldü. Ziyaretçiler bir süre balkonda konuştuktan sonra içeri girdi. Kadın ziyaretçilerden birinin yürüteç yardımı ile yürüdüğü dikkat çekti.

POLİS ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Brunson'ın evinin olduğu sokakta polisin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Sokağa giriş çıkış yapanlar kontrol ediliyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:28
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