“Yüce saltanat makamının kurtarılması en önemli hayati görevimizdir” Karahasanoğlu’ndan "20 Nisan Genelgesi" hatırlatması Çin'den İran'daki vatandaşlarına son uyarı: Ülkeyi derhal terk edin! "Para vermeyene iskan yok!" Motosiklet bagajında rüşvet sevkiyatı: Dolar ve eurolar havada uçuşmuş Mescid-i Aksa'ya yönelik baskı ve ihlallere tepki artıyor 8 ülkeden İsrail'e kınama Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı! Washington–Tahran hattında tansiyon düşmüyor: Trump’tan İran’a "kargaşa" çıkışı! Son dakika! Ege'de korkutan deprem! Partide ‘danışman’ çatlağı: Yolsuzluk operasyonu CHP’lileri birbirine düşürdü! O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!' Dijital tehlikeye karşı yeni dönem: 15 yaş altı için sosyal medya yasaklandı! Ya 15 yaş üstü?
Papa'nın ziyareti ilgiyi artırdı Sultanahmet Camii ziyaretçilerle doldu taştı
Eğitim

Papa’nın ziyareti ilgiyi artırdı Sultanahmet Camii ziyaretçilerle doldu taştı

Papa’nın ziyareti ilgiyi artırdı Sultanahmet Camii ziyaretçilerle doldu taştı

Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü.

Sultanahmet Camii’nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından artan ilgiyle birlikte cami çevresinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu. Tarihi ibadethane havadan görüntülenirken, yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Yıllardır süren teferruatlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı’nda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.

Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü. Dron ile kaydedilen görüntülerde, caminin avlusunda yoğun insan kalabalığı ve giriş noktalarında metrelerce uzayan kuyruklar net bir şekilde görüntülendi.

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Osmanlı Cihan Devleti mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan camiyi yakından görmek için sıraya girdi. Özellikle Avrupa ve Asya’dan gelen turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, cami çevresinde rehberli turların da arttığı görüldü.

500 yıllık caminin minaresi "hafif külahla" tamamlandı
500 yıllık caminin minaresi "hafif külahla" tamamlandı

Yerel

500 yıllık caminin minaresi "hafif külahla" tamamlandı

Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı
Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı

İSLAM

Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı

