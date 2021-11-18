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Kadın - Aile Papanaşi tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Papanaşi nedir?
Kadın - Aile

Papanaşi tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Papanaşi nedir?

Papanaşi tarifi, Romen mutfağına ait geleneksel bir tatlıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:21:00 - 2021-11-18 07:26:33
Papanaşi tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Papanaşi nedir?

Papanaşi nasıl yapılır? İşte Papanaşi tarifi...

Malzemeler

  • 2 yumurta
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 250 gram peynir (inek peyniri)
  • 1 tatlı kaşığı irmik
  • 150 gram un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • Ekşi Krema
  • Vişne
  • Böğürtlen
  • Yaban mersin

Yapılışı

Derin bir kap içerisine şeker, kabartma tozu ve peyniri alıp karıştırın. Üzerine yumurta, vanilya, un ve irmiği ekleyin. Tüm malzemeleri mikserle karıştırın. Hamur çok yapışkan olursa, üzerine un ilave edebilirsiniz. Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde streç ile örtün ve buzdolabında 20 dakika bekletin. Dinlenmiş hamuru alın ve küçük parçalar kopartın. Parçaları elinizle yuvarlayarak şekil verin ve ortasına parmağınızla bastırarak çukur açın. Hamurları hazırladıktan sonra tavaya yağ ekleyin ve kızdırın. Hamurların iki tarafını da yağda kızartın. Tatlının üzerine koymak için küçük hamur topları hazırlayın ve kızartın. Kızarttığınız hamurları büyük servis tabağına alın ve üzerine ekşi krema dökün. Küçük hamur toplarını, kremanın üzerine yerleştirin. Üst kısmını vişne sosu ve yaban mersini ile süsleyin. Afiyet olsun.

 

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