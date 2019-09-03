0553 313 94 23

Papağana alkol verdiler, hayvanseverler tepki gösterdi

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

03 Eylül 2019 Salı 11:48
Papağana alkol verdiler, hayvanseverler tepki gösterdi

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.


Görüntülerde sahibinin elinde duran papağana, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi. Papağanın bu durumu, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvanseverlerin tepkisi sert olurken, olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı.


Söz konusu işletmenin açıklamasında “Sosyal medya üzerinde konu olan papağana alkol içirme ile alakalı işletmemizin hiçbir alakası yoktur. Papağan müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach clubımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi.


Didimli hayvanseverler ise sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, yetkililerin bu duruma çare bulup, papağana el konulması çağrısında bulundular.


Öte yandan, işletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunulmasından dolayı polis tarafından şahıslar hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da zam yağmuru yağıyor: Parktan sonra bir zam daha geliyor
    1. İstanbul'da zam yağmuru yağıyor:..
    2. “Üreticiyi mutlu edin, teneke çalarak..
    3. Yüksekova Dağlıca’da 400 kişilik..
    4. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı..
    5. İstanbul’da sebze ve meyve fiyatları..
    6. Sonbahar spor okulları başlıyor
    7. Elektrik tüketimi ağustosta düştü
    8. 15 yılda iki çocuğunun müjdesini de..
    9. Erzurum'da silahlı kavga: Ölü ve..
    10. Amerika ve YPG/PKK'dan 700 teröriste..
    11. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı..
    12. Mehmet Ali Şahin'den Davutoğlu mesajı
    13. İhtisas serbest bölgeleri yolda
    14. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. Kabil’de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
    16. Başkan Özcan, Zabıta Haftası’nı..
    17. Kansere bıçak değmez algısı yanlış
    18. Çinli turist kafilesi, Kırşehir’de..
    19. CHP’li Ekrem zammı devam ediyor
    20. Bakan Yardımcısı Alpaslan: “Sinop..
    21. Kullanım süresi geçmiş gıda ürünlerine..
    22. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8..
    23. Konya’da asırlık gelenek ’tarhana’..
    24. Tuzla'da öğretmene tokat atan şahısa 3..
    25. İsrail gazetesi Haretz'den 'boyoz..
    26. Büyükşehir Kültür Merkezleri yeni..
    27. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube..
    28. Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı
    29. Fenerbahçe 2019-20 Transfer Raporu
    30. "Çocuğum gelmeden buradan gitmem"
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız