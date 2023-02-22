Papağan uçtu anne kız kurtuldu! İnanılmaz anlar...

Yaşadıklarını anlatırlarken boğazları düğümlendi, eve dönmenin buruk sevincini yaşasalar da kalpleri halen deprem bölgesindeydi.

Gaziantep’te depremin üçüncü günü bir enkazda görev yapan Bağcılar arama kurtarma ekipleri, İstanbul'a döndü. Onları aileleri ve çalışma arkadaşları karşıladı.



Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan ekip üyeleri hüzünlüydü. Özellikle yıkıntı arasından bir papağanın havalandığını görünce ulaşıp enkazdan çıkardıkları anne-kızın hikayesi onları çok etkilemişti.

Yıkıntı altında 30 yaşındaki Büşra Özdemir'i gören ekip, hemen yanında bulunan 3 yaşındaki kızı Nur Sima ile ikisini çıkarmayı başardı.

Anne ve kızı sağlıklı olarak kurtulsa da aynı ailenin bir diğer çocuğu ise salonda hayatını kaybetmişti. BAĞKUT ekibi çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlatırken duygularını gizleyemedi.

Bağcılar arama kurtarma ekibi üyeleri daha sonra aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaşadıklarını onlarla paylaştı.