Papa'dan şok "porno" itirafı! Yer yerinden oynayacak

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, birçok rahip ve rahibenin internet üzerinden porno izlediğini söyleyerek, "Şeytan buradan giriyor, buna dikkat edin" dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, pazartesi günü ilahiyat öğrencileriyle bir araya geldiği Roma'da, Katolik din insanlarının 'Hristiyan olmanın coşkusunu paylaşmak için sosyal medyayı kullanabileceğini; ancak kimliklerini unutmamaları gerektiğini' ifade etti.

Vatikan'ın çarşamba günü yayımladığı metne göre; Papa Francis, sosyal medyanın 'iletişim' için kullanılması tavsiyesinde bulunurken, dijital pornografi konusunda uyarılarda bulundu.

Din insanları arasında pornografinin yaygınlığı konusunda konuşan Papa, "Bunu en az bir kez tecrübe ettiyseniz elinizi kaldırın demeyeceğim. Sanırım hepiniz en azından deneme isteğini bir kere hissetmişsinizdir. Bu birçok kişide olan kötü bir huy. Birçok rahip ve rahibe de bunu yapıyor. Şeytan buradan giriyor. Sadece çocuk istismarı gibi şeyler içeren videolardan söz etmiyorum. Bu zaten dejenerasyondur. Buna dikkat edin" dedi.

Twitter'da 64,3 milyon takipçisi olan 85 yaşındaki Papa Francis, "Ben çok geç kaldım" diyerek sosyal medya araçlarını kullanmadığını ifade etti. Papa'nın hesabını, ekibi yönetiyor.