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Papa patladı: Bu yapılan kiralık katil tutmaya benzer

Katolik Kilisesi ve Vatikan şehri devleti lideri Papa Francesco, kürtaj yaptırmanın kiralık katil tutmaya benzediğini belirterek çocuk aldıranlara olan tepkisini bir kez daha yineledi.

26 Mayıs 2019 Pazar 22:46
Papa patladı: Bu yapılan kiralık katil tutmaya benzer

Vatikan’ın sponsorluğunda düzenlenen kürtaj karşıtı konferansta söz alan alan Papa, kürtaj yaptırmayı kiralık katil tutmaya benzeterek; anne karnındaki bebek ileri derecede hasta olsa bile, bu yönteme müsamaha gösterilmemesini istedi.

Papa, kürtaj karşıtı eleştrilerinin dozunu her geçen gün yükseltiyor. Vatikan'ın sponsorluğunda düzenlenen kürtaj karşıtı konferansta söz alan Papa Françesko, doktorlar ve rahipleri, tüm hamileliklerin sonuna kadar sürmesi için ailelere destek olmaya çağırdı.

Independent'in haberine göre; katılımcılara seslenen Papa, “Bir sorunu çözmek için bir hayatı harcamak caiz midir? Bir sorunu çözmek için kiralık bir katil tutmak caiz midir?” diye sordu.

Ortada dini değil, insani bir mesele olduğunu belirten Papa, doğum öncesi testleri dikkate alarak hamileliğin sonlandırılması kararını kınarken, hiçbir insanın varlığının “asla yaşama aykırı olmadığını” söyledi.

Daha önce de söylemişti

Papa, kürtaj karşıtı ilk kez sert açıklamalarda bulunmuyor. Ancak yaptığı son çıkış, yaklaşık bir hafta önce ABD'nin Alabama eyaletinde tecavüz nedeniyle oluşan hamilelik de dahil, kürtajın neredeyse tüm vakalarda yasaklanmasıyla birlikte meselenin dünya çapında konuşulduğu bir döneme denk geldi.

Söz konusu tasarının mimarları, yasanın alt mahkemelerde engelle karşılaşsa bile, yakın zamanda muhafazakar bir kimlik kazanan Yüksek Mahkeme'nin önüne getirileceğini umuyor.

Üst mahkemede yargıçlardan onay çıkması halinde bu kanun, ABD genelinde diğer eyaletlerin de Drakon Kanunları'na benzer yasaları uygulaması için yeşil ışık yakacak.

Aynı hedef doğrultusunda hareket eden Arkansas, Georgia, Kentucky, Missouri ve Ohio eyaletleri, kürtaja sınırlamalar getiren yeni yasalar çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:46
  1. papa
  2. kürtaj yapmak

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