Papa, Osmanlı'ya işgalci diyen prensin davetini kabul etti

Önümüzdeki günlerde Arap Yarımadası'na ilginç bir ziyaret gerçekleşecek. Papa Francesco, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in davetiyle Dubai'de olacak. Francesco burada dinler arası diyalog konferasına katılacak.

BAE'de ayin düzenleyecek

Papa ayrıca Salı günü Zayid Stadyumu'nda bir ayin de düzenleyecek. Ayine yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çoğu Filipinler ve Hindistan'dan olmak üzere yaklaşık bir milyon Hristiyan yaşıyor.

"Ziyaret bir fırsat"

Perşembe günü ziyaretiyle ilgili bir video yayınlayan Papa Francesco, ziyaretinin dinler arası ilişkilerin tarihinde yeni bir sayfa açılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Papa mesajda Papa Birleşik Arap Emirlikleri'nden de, "Birlikte var olmanın, kardeşliğin modeli olmaya çalışan ve farklı medeniyletler ve kültürlerin bir araya geldiği topraklar" olarak bahsetti.