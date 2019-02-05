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Papa, Maduro’nun teklifini kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis kendisine mektup göndererek muhalefetle diyaloga girmesi için yardım etmesini isteyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun isteğine olumlu cevap verdi. Papa, Venezuela'da "her iki tarafın da istemesi şartıyla" arabuluculuk yapmak istediğini açıkladı.

05 Şubat 2019 Salı 22:40
Papa, Maduro’nun teklifini kabul etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün, Katoliklerin lideri Papa Francis'e muhalefetle diyaloga girilmesine yardım etmesini isteyen bir mektup göndermişti.

Maduro, Juan Guaido’yu Venezuela’nın “Geçici Devlet Başkanı” olarak tanımaktan kaçınan Papa’nın cevabının olumlu olacağını umut ettiğini söylemişti.

'Biz hazırız'

Maduro’nun isteğine cevap veren Papa, Abu Dabi'den Roma'ya dönerken papalık uçağında, “Her iki tarafın da istemesi şartıyla, biz her zaman hazırız” dedi.

Papa Francis, Venezuela’daki gergin siyasi çatışmaya barışçıl bir çözüm yol gösterme isteğini hem Maduro’ya hem de Guaido’ya iletti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:40
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