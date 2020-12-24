Papa İstanbul'a atamıştı... Öldü
Papa’nın İstanbul Temsilcisi Ruben Tierrablanca Gonzalez, koronavirüs nedeniyle öldü.
İstanbul Latin Katolik Episkoposu Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez (68), koronavirüs tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde salı akşamı yaşamını yitirdi.
Gonzalez’ın 10 gün önce hastalık belirtileri gösterince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
2003’te İstanbul’daki Santa Draperis Kilisesi’nde papaz olarak görev yapmaya başlayan Gonzalez, 2016’da Papa Francis’in kararıyla yeni İstanbul Latin Katolik Episkoposu olarak atandı. Gonzalez’in ölümü İstanbul’daki Latin Katolik cemaatinde üzüntüye yol açtı.
Hürriyet'in haberine göre, Gonzalez için salı günü Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini tören düzenlenecek, ardından Latin Katolik Mezarlığı’na defnedilecek.