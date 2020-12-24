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Spor Papa İstanbul'a atamıştı... Öldü
Spor

Papa İstanbul'a atamıştı... Öldü

Papa’nın İstanbul Temsilcisi Ruben Tierrablanca Gonzalez, koronavirüs nedeniyle öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 07:28:00 -
Papa İstanbul'a atamıştı... Öldü

İstanbul Latin Katolik Episkoposu Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez (68), koronavirüs tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde salı akşamı yaşamını yitirdi.

Gonzalez’ın 10 gün önce hastalık belirtileri gösterince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

2003’te İstanbul’daki Santa Draperis Kilisesi’nde papaz olarak görev yapmaya başlayan Gonzalez, 2016’da Papa Francis’in kararıyla yeni İstanbul Latin Katolik Episkoposu olarak atandı. Gonzalez’in ölümü İstanbul’daki Latin Katolik cemaatinde üzüntüye yol açtı.

Hürriyet'in haberine göre, Gonzalez için salı günü Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini tören düzenlenecek, ardından Latin Katolik Mezarlığı’na defnedilecek.

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