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Papa için getirilen heykelleri 'put' diyerek nehre attılar!

Papa'nın isteğiyle Vatikan'da düzenlenen etkinlik için getirilen heykeller, muhafazakar Hristiyanlar tarafından, "Put" denilerek nehre atıldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:13
Papa için getirilen heykelleri 'put' diyerek nehre attılar!

Katolik Kilisesi'nde muhafazakarlar ile yenilikçiler arasındaki gerginlik, Amazon'dan gelen heykeller üzerinden bir "putperestlik" çatışmasına dönüştü.

Amazon konulu zirve için Vatikan'a getirilen heykeller, aşırı muhafazakar kanattan olduğu anlaşılan kişiler tarafından "put" oldukları gerekçesiyle çalınarak nehre atıldı. Yenilikçi kanadın öncüsü Papa Francesco ise, heykellerin put teşkil etmediğini belirtti ve çalınarak nehre atılmalarından dolayı özür diledi.

Papa'nın isteğiyle Vatikan'da düzenlenen 6-27 Ekim tarihli Amazon konulu Piskoposlar Meclisi (sinod) için bölge halkının kullandığı dini semboller de Vatikan'a getirilmişti. Bunların arasında, sözde "doğurganlık" ve "toprak ana"yı temsil eden, çıplak hamile kadın gibi ahlaksız heykeller de yer alıyordu. Bu tahta heykeller Vatikan yakınlarındaki Santa Maria in Traspontina Kilisesi'ne yerleştirildi.

Muhafazakarlar ‘put’ diyerek nehre attı

Amazon sinodunun tartışma konularına da tepkili olan aşırı muhafazakar Katolikler, "Pachamama" heykellerinin Vatikan'a getirilmesi ve bir kiliseye yerleştirilmesini de öfkeyle karşıladı. Muhafazakar kanat, haber kanalları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla "pagan putları" olarak tanımladıkları bu heykelciklerin bir Katolik kilisesine konmasını "dine küfür" olarak yorumladı. İnternette Pachamama karşıtı imza kampanyası başlatıldı.

Katolik kilisesinde Amazon heykelciklerine tepki dalgası, geçen hafta bir grubun heykelleri çalaraknehre atmasıyla sonuçlandı. BBC’nin haberine göre, geçen Pazartesi şafak vakti Santa Maria in Traspontina Kilisesi'ne giren bir grup, 3 heykeli çalıp Roma'daki Tiber Nehri'ne attı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:13
  1. Kilis
  2. put
  3. heykel
  4. papa

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  • Ke-mal Ke-mal 2 sa önce
    O da birşey mi, siz birde kemalistleri görseniz,o olmasaydı,,,, diye bir başlarlar,sonunu uzaydan bizi gözetliyora baglarlar .
  • IsmailIsmail3 sa önce
    Cok yazik etmisler niye ziyan etmilerki bizim CHP lilere gönderselerdi cok mutlu olurlardi.

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