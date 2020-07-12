  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Papa Franciscus'tan "Ayasofya" açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus: - "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:10:26 -
Papa Franciscus'tan "Ayasofya" açıklaması

VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, pazar konuşmasında Ayasofya'ya da değinerek, "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." dedi.

Papa'nın, Aziz Petrus meydanında her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, Ayasofya'ya tek bir cümleyle değinmeyi yeğlemesi dikkati çekti.

Papa Franciscus, konuşmasında Uluslararası Deniz Günü'nden bahsettiği sırada, "Deniz, düşüncelerimle beni biraz uzaklara, İstanbul'a götürüyor. Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." diye konuştu.

Papa'nın Ayasofya'dan bahsederken, Türk makamlarının kararına yönelik herhangi bir yargıda bulunmadığı gözlendi.

Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'nun bugünkü nüshasında da Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye dönüştürülmesi, "Müzeden camiye Ayasofya" başlığıyla görüş belirtilmeksizin aktarıldı.

Danıştay, 10 Temmuz Cuma günü aldığı tarihi kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Cami, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı