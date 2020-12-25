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Dünya Papa Francesco yine bir modelin fotoğrafını beğendi
Dünya

Papa Francesco yine bir modelin fotoğrafını beğendi

Instagram hesabından daha önce Brezilyalı bir modelin fotoğrafını beğenen Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco yine bir mankenin fotoğrafını beğendi. Foxx isimli manken, "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:37:00 - 2020-12-25 22:42:25
Papa Francesco yine bir modelin fotoğrafını beğendi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco'nun resmi Instagram hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenildi. Papa Francesco tarafından fotoğrafı beğenilen Margot Foxx isimli manken, "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor" dedi.

Papa modelin fotoğrafını beğendi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Instagram hesabından Margot Foxx isimli modelin mayolu fotoğrafını beğendi. 

Papa'ınn fotoğrafını beğendiğini gören Foxx, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor" yazdı.

Brezilyalı bir modeli de beğenmişti

Papa kasım ayında da Francis'in Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli Brezilyalı bir modelin fotoğrafı beğenilmiş, beğeni kısa süre sonra geri alınmıştı.

Vatikan'dan açıklama

Daha sonra Vatikan'dan yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafın beğenilmesinin "Vatikan içinden yapılmış bir eylem" olmasına ihtimal verilmediği belirtilmişti.

 

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