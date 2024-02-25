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Dünya Papa da umudu kesti: Savaşın sonu görünmüyor
Dünya

Papa da umudu kesti: Savaşın sonu görünmüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-25 21:50:00 -
Papa da umudu kesti: Savaşın sonu görünmüyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik olarak açıklamalarda bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik kalıcı ve adil barış arayışında diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısında bulundu.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

"Savaşın sonu görünmüyor"

Papa Franciscus, dün Ukrayna savaşının başlamasının 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, yaralandığı, yıkımın yaşandığı bu dönemin korkunç şekilde uzadığını ve sonunun görünmediğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Bu, sadece Avrupa'nın o bölgesini yok etmekle kalmayan aynı zamanda küresel çapta korku ve nefret dalgasına yol açan bir savaş. Eziyet çeken Ukrayna halkına en derin sevgi dileklerimi yinelerken, herkes için özellikle de masum kurbanlar için dua ediyorum. Adil ve kalıcı bir barış arayışında, diplomatik çözüm koşullarını yaratmamıza imkan tanıyacak bir parça insanlık bulmak için yalvarıyorum." ifadelerini kullandı.
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Orta Doğu'ya da değinen Papa Franciscus, yaralı ve acı çeken masum çocukları düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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