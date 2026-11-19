Dolar ve Euro'da yükseliş
Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 50,4640 liradan, euro ise 55,4780 liradan satışa sunuldu. Her iki para birimi de önceki kapanış seviyelerinin üzerine çıktı.
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Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 50,4640 liradan, euro ise 55,4780 liradan satışa sunuldu. Her iki para birimi de önceki kapanış seviyelerinin üzerine çıktı.
Dolar 50,4640 TL, euro 55,4780 TL seviyesinden güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da güncel döviz alış ve satış fiyatları açıklandı.
DOLAR VE EURODA SON DURUM İstanbul Kapalıçarşı'da döviz piyasasının güne başlangıç rakamları belli oldu. Amerikan doları 50,4620 liradan alınırken 50,4640 liradan satılıyor. Euro ise 55,4760 liradan alınırken 55,4780 liradan işlem görüyor. Döviz kurlarında önceki kapanışa göre sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.
DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ Önceki işlem gününün kapanışında dolar 50,44 liradan, euro ise 55,45 liradan satılmıştı. Yeni güne dolar yaklaşık 2,4 kuruş, euro ise 2,8 kuruşluk artışla başladı.
Kapalıçarşı'da açıklanan alış ve satış fiyatları, bankalar ve diğer döviz bürolarındaki kurlardan farklılık gösterebiliyor. Gün içerisinde piyasa hareketlerine bağlı olarak fiyatlarda değişiklik yaşanabiliyor.
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