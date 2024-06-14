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Dünya Papa, bizzat söyledi: Tanrı'ya gülebiliriz! Duyan anlam vermedi! Dünya basını yazdı! Şoke eden olay...
Dünya

Papa, bizzat söyledi: Tanrı'ya gülebiliriz! Duyan anlam vermedi! Dünya basını yazdı! Şoke eden olay...

Yeniakit Publisher
2024-06-14 17:57:00 -
Papa, bizzat söyledi: Tanrı'ya gülebiliriz! Duyan anlam vermedi! Dünya basını yazdı! Şoke eden olay...

Papa Francis, dünya çapında ünlü bilinen dini lider isimlerden öyle sözler etti ki! Duyan herkes şok oldu!

Papa Francis, dünya çapında ünlü 100’den fazla komedyen ile Vatikan’da bir araya geldi. Komedyenler arasında bilinen isimlerden Jimmy Fallon, Chris Rock ve Whoopi Goldberg de vardı.

Papa Francis’in bugün (14 Haziran) İtalya’da düzenlenen G7 Zirvesi’ne katılımı bekleniyor. Papa Francis, G7 Zirvesi için İtalya’ya gitmeden önce dünya çapında ünlü 100’den fazla komedyen ile Vatikan’da bir araya geldi.

Papa Francis, 15 farklı ülkeden gelen 107 komedyene seslendi, insanların yüzlerinde gülümseme yaratma çabalarını överek şunları söyledi:

“Tabii aynı zamanda Tanrı hakkında şaka yapabilir ve buna da gülebilirsiniz. Bu bir günah değil. Bu şakalar yapılırken elbette inananların hassasiyetleri gözetilmeli.”

Yapay zekanın regüle edilmesi gerektiğinden de bahseden Papa Francis, yapay zekanın yaratabileceği ahlaki sorunlara dikkat çekti.
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Komedyenlere seslenişinin ardından Papa, bazı komedyenlerle kısaca sohbet etti. Conan O’Brien, “Açıkçası oldukça kısa bir sohbetti. O, İtalyanca konuştu. Bana ne dediğini tam anlamadım” dedi.

Jimmy Fallon da Vatikan’daydı

Ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın da buluşma salonunda olduğu ve insanlarla konuşarak şakalaştığı belirtiliyor. Papa’nın salona girmesiyle beraber Fallon yerine oturması için uyarıldı. Fallon ile birlikte komedi endüstrisinin ünlü isimlerinden Chris Rock, Silvio Orlando ve Stephen Merchent de salondaydı.

Katılımcıalr arasında ayrıca Sister Act ile tanınan komedyen Whoppi Goldberg ve Veep ile bilinen Julia Louis-Dreyfus da bulunuyordu.

Papa Francis, G7 Zirvesi’ne katılacak
G7 ülkeleri bugün (14 Haziran) İtalya’da bir araya geldi. Yapay zeka, göç gibi konuların görüşüleceği zirvede Papa Francis de yer alacak. Francis’in yapay zeka hakkında konuşma yapması bekleniyor.

 

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