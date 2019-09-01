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Papa asansörde mahsur kaldı

Papa Francis, Vatikan'da asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:21
Papa asansörde mahsur kaldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, elektrik arızası nedeniyle asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Vatikan'da St. Peter's Meydanı'nda yaptığı haftalık konuşmasına da bu nedenle yaklaşık 10 dakika geç gelen Papa Francis, "Sizden özür dilemek durumundayım" diyerek halka seslendi.

Gülerek konuşmasına devam eden Papa, yaşadıklarını anlattı ve kendisini kurtaran itfaiye görevlileri için de alkış istedi.

Papa konuşmasının devamında küresel ısınmaya değinerek hükümetleri güçlü tedbirler almaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Murat ertanMurat ertan11 dk önce
    Sen habercimisin sorarlarsa basin diye cevap cerirsin
  • kafirler yukarılara çıkamazlarkafirler yukarılara çıkamazlar23 dk önce
    Aşağı inerken mi mahsur kaldı, yukarı çıkarken mi yazmamışsınız; aşağı doğru inerken mahsur kalmaması lazım, mağma tabakasına kadar yolu açık normalde!

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