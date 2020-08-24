  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PAOK - Beşiktaş maçına doğru
Spor

PAOK - Beşiktaş maçına doğru

PAOK Teknik Direktörü Ferreira: - "Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:33:39 -
PAOK - Beşiktaş maçına doğru

SELANİK (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak PAOK'un teknik direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok zorlu bir rakip olmasına rağmen PAOK'un da aynı güçte bir takım olduğunu söyledi.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Ferreira, ''Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz.'' dedi.

Futbol dışı faktörlerin yarınki maçı etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine ise Ferreira ''Söyleyebileceğim tek şey, yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve buna cevabımız sahada olacak. Yarın sahada fark yaratmak ve kulübümüzü onurlandırmak istiyoruz.'' cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız
Gündem

Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesi komşu ülke İran'da gündem oldu. Tarihi k..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı