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Kadın - Aile Panna cotta nasıl yapılır? Kolay panna cotta tarifi
Kadın - Aile

Panna cotta nasıl yapılır? Kolay panna cotta tarifi

Panna cotta yapılışı | İtalya'ya özgü tatlılardan olan panna cottanın tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Panna cotta için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü Panna cotta tarifi

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:39:00 -
Panna cotta nasıl yapılır? Kolay panna cotta tarifi

İtalya’ya özgü bir tatlı olan panna cotta tarifi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, panna cotta nasıl yapılır hangi meyveler gerekli?

Kolay panna cotta tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı süt
  • 400 ml krema
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet çubuk vanilya
  • 6 yaprak jelatin

Sosu için:

  • 200 gram dondurulmuş frambuaz
  • 1 çay bardağı su
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin
  • 2 yemek kaşığı şeker

Panna cotta nasıl yapılır?

Öncelikle bir kasenin içerisine jelatinleri alın. Jelatinlerin üzerini geçecek kadar soğuk su doldurun. Yaklaşık 5 dakika kadar jelatinin yumuşamasını bekleyin.

Bir tencereye süt, krema ve şekeri alıp karıştırın.

Vanilya çubuğunu ortadan kesin ve bıçakla içindeki vanilya tanelerini süte ekleyin. Vanilya çubuğunu da süte atın.

Ocağın altını açın ve sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Ocağın altını kapatın ve vanilya çubuğunu tencereden çıkarın.

Karışımın içerisine yumuşayan jelatinleri ekleyin.

Mikserle sütü iyice karıştırın.

Tatlıyı kaselere ya da cuplara boşaltın.

Tatlının ilk sıcağı çıkar çıkmaz dolaba kaldırın.

Tatlınız soğurken siz de sosu hazırlayabilirsiniz. Frambuaz dışında farklı meyveler de tercih edebilirsiniz.

Sos malzemesinin hepsini bir tencereye alın ve çırparak pişirin. Kıvam alan sosu blendardan geçirin.

Sosu soğuyan tatlının üzerine gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Evde sade dondurma yapımı | Evde dondurma nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Evde sade dondurma yapımı | Evde dondurma nasıl yapılır?

 

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