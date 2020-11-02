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Kadın - Aile Pankek (Pancake) tarifi, nasıl yapılır? Pankek hamuru, yapılışı
Kadın - Aile

Pankek (Pancake) tarifi, nasıl yapılır? Pankek hamuru, yapılışı

Peynirli, zeytin ezmeli tuzlu çeşitleri yapılabileceği gibi çikolata kremalı ve meyveli çeşitleri ile yapılabilmektedir. Pankek (Pancake) tarifi, nasıl yapılır? Pankek hamuru, yapılışını merak edenler için nefis pankek tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:24:00 -
Pankek (Pancake) tarifi, nasıl yapılır? Pankek hamuru, yapılışı

Ülkemizde daha çok krep olarak bilinen ve hem tatlısı hem de tuzlusu yapılan pankek özellikle kahvaltılarda reçelle, balla, meyve çeşitleri ile güzel bir lezzettir. Peki, pankek hamuru nasıl hazırlanır? Pankek nasıl yapılır? İşte nefis pankek tarifi....

Pankek Tarifi

Malzemeleri:

2 yumurta

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sıvı yağ(kızartmak için)

Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel

Yapılışı:

Şekerle yumurta bir kapta çırpılır.

Un, vanilya, süt, kabartma tozu eklenir ve çırpılmaya devam edilir.

Kek hamurundan daha koyu kıvamda hazırlanır.

Kızgın yapışmayan bir tavada bir kaşık dökülerek tavanın içerisinde yayılması beklenir ve altı üstü kızartılarak pişirilir.

Üzerine meyve çeşitlerinden istenilenlerle servis edilir.

(Ya da bal, reçel veya çikolata sosuyla)

Afiyet olsun.

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