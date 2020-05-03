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Gündem

Panikleyen FETÖ'cüden 'yurt dışına kaçın' mesajı! "Hava puslu, Erdoğan bir şeyler yapacak"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari tetikçisi hain Emre Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şeyler yapma hazırlığında olduğunu iddia ederek "Alabilen pasaport alsın, imkanı olan yurt dışına çıksın. Olmayan, bankalardaki parasını çekip döviz yapsın." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:12:00 - 2020-05-03 12:14:42
Panikleyen FETÖ'cüden 'yurt dışına kaçın' mesajı! "Hava puslu, Erdoğan bir şeyler yapacak"

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine panikleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari tetikçisi Emre Uslu, Erdoğan'ın bir şeyler yapma hazırlığında olduğunu iddia ederek "Alabilen pasaport alsın, imkanı olan yurt dışına çıksın. Olmayan, bankalardaki parasını çekip döviz yapsın." dedi.

Uslu, Erdoğan'ın operasyon yapmak için 'puslu havayı sevdiğini' ileri sürerek, "Üç gündür sosyal medyada verdiği mesajlar gösteriyor ki gözünü karartmış yine birilerine çullanacak." iddiasında bulundu.

"Her an kapağı yurt dışına atacak şekilde hazırlık yapmak lazım"

"Emre bey. Cevap verin. Böyle zamanlarda döviz mi işe yarar sadece? Altın iş yapmaz mı döviz kadar?" diye soran takipçisine ise firari Uslu şöyle yanıt verdi:

"Benim önerim şu: Her an bir şekliyle kapağı yurt dışına atacak şekilde hazırlık yapmak lazım. Bakın Suriyelilerin başına gelenlere. Batıda altın geçmez..."

İşte Uslu'nun 'kaçın' mesajı verdiği tweetleri:

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Yorumlar

Veli

Tayyip düşmanlığı o kadar depresmiski baksanıza muhalefet bile fetonun kıçını yalıyor
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neron11

yani kuyruğunuz sıkıştımı sahiplerinize koşun diye mesaj vermiş satılmış köpek
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