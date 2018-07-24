Panik atak nasıl durdurulur?

Panik atak yaşadığınızı tanımlayın. Gerçekten bir tehlikenin içinde değilsiniz. Aklınızı kaybetmiyorsunuz.

Durumdan kaçmayın. Kendinizi sadece yine bu duruma girdiğinizde tekrarlayacak başka bir panik atağa hazırlıyor olacaksınız.

Kendiniz dışında birşeylere odaklanın. En yakın objeyi bulun, onu tutun ve konuşmaya başlayın. Onun rengini, kokusunu ve üzerindeki deseni tanımlayın. Yakınınıza nasıl geldiği, nasıl hissettiğinizi ya da onun amacının ne olduğunu konuşun. Atak sona erene kadar konuşmaya devam edin.

Derin nefes alın. Belki de bir terapistin yardımı ile bu tekniğin pratiğini yapmalısınız. Bu tekniğin ana düşüncesi göğsünüzü sabit tutup her nefeste karnınızı şişirmek böylece diyaframınızı esnetmektir. Dudaklarınızı uzatarak yavaşça nefes verin.

Yardım alın. Panik ataklarınızın sebebi ne olursa olsun bir medikal doctor ya da psikoterapistten yardım almakta utanılacak hiçbir şey yoktur.Genellikle panik atak hissinden arınmak sadece birkaç terapi sürmektedir.

İPUCU VE UYARILAR

En önemlisi kalp krizi olan diğer medikal durumlar da panik atak ile aynı semptomları gösterir. Panik ataklarınızı kendi kendinize yenmeyi denemeden önce doğru bir teşhis koyma amacıyla bir fizyoterapiste gözükün.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.