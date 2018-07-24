0553 313 94 23

Panik atak nasıl durdurulur?

Panik atak söylemesi kolay fakat yaşaması zor olan yüksek seviye anksiyete ve yaklaşan ölümün korkusunu ileri uçlarda yaşama hissidir.

24 Temmuz 2018 Salı 23:14
Panik atak nasıl durdurulur?

Panik atak yaşadığınızı tanımlayın. Gerçekten bir tehlikenin içinde değilsiniz. Aklınızı kaybetmiyorsunuz.

Durumdan kaçmayın. Kendinizi sadece yine bu duruma girdiğinizde tekrarlayacak başka bir panik atağa hazırlıyor olacaksınız.

Kendiniz dışında birşeylere odaklanın. En yakın objeyi bulun, onu tutun ve konuşmaya başlayın. Onun rengini, kokusunu ve üzerindeki deseni tanımlayın. Yakınınıza nasıl geldiği, nasıl hissettiğinizi ya da onun amacının ne olduğunu konuşun. Atak sona erene kadar konuşmaya devam edin.

Derin nefes alın. Belki de bir terapistin yardımı ile bu tekniğin pratiğini yapmalısınız. Bu tekniğin ana düşüncesi göğsünüzü sabit tutup her nefeste karnınızı şişirmek böylece diyaframınızı esnetmektir. Dudaklarınızı uzatarak yavaşça nefes verin.

Yardım alın. Panik ataklarınızın sebebi ne olursa olsun bir medikal doctor ya da psikoterapistten yardım almakta utanılacak hiçbir şey yoktur.Genellikle panik atak hissinden arınmak sadece birkaç terapi sürmektedir.

İPUCU VE UYARILAR

En önemlisi kalp krizi olan diğer medikal durumlar da panik atak ile aynı semptomları gösterir. Panik ataklarınızı kendi kendinize yenmeyi denemeden önce doğru bir teşhis koyma amacıyla bir fizyoterapiste gözükün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:14
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. kadın
  6. panik atak
  7. panik atak belirtileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz yanması nasıl geçer?
    1. Göz yanması nasıl geçer?
    2. Bitter çikolata faydalı mıdır?
    3. Lübnan'dan 'Yahudi Ulus Devlet..
    4. Her sabah bir elma yerseniz.....
    5. Unutkanlık neden olur?
    6. Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk..
    7. Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
    8. CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen..
    9. Panik atak nasıl durdurulur?
    10. Haber geldi! MİT, TSK ve ÖSO anında..
    11. Sinüzit neden ağrı yapar?
    12. Vertigo hastalığı nasıl anlaşılır?
    13. Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?
    14. Skandal iş ilanı! Tesettürlü olmayan...
    15. FIFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    16. Elektrikli süpürge nasıl temizlenir?
    17. Binali Yıldırım: Basının gelecekte de..
    18. Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar..
    19. Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!
    20. Bingöl’de fotoğraf çekerken baraj..
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri