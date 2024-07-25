  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Panik anları kamerada! Gökyüzünden üzerine paraşütçü geldi
Yaşam

Panik anları kamerada! Gökyüzünden üzerine paraşütçü geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-25 10:40:00 -

Hatay'da plajda yürüyen bir vatandaş, gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini fark etti. Vatandaşın yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Hatay'da plajda yürüdüğü esnada gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini fark eden vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yamaç paraşütü yapan Alican Kolsuz yaşananları, “Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve ben de ‘Dayı çekil' dedim” diyerek anlattı.

Ekstreö sporlara merakı olan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde uçuş gerçekleştiren Adana'da yaşayan 33 yaşındaki Alican Kolsuz, yamaç paraşütü yapmak için Hatay'ın Samandağ ilçesine geldi. Samandağ ilçesinde paraşütle uçmak için doğru zamanı kollayan Kolsuz, gün batımına kısa süre kala yüksek bir noktadan havalandı. Gökyüzünün Akdeniz’i karşısına alarak eşsiz manzaraya karşı uçan Kolsuz, iniş yapmak için plajı tercih etti. Gökyüzünden inmeye çalışan Kolsuz, rüzgarının sert olduğundan inmekte zorlandı. Kolsuz, plajda bulunan çadıra çarpmamak için ani manevra yapınca yürüyüş yapan yaşlı bir vatandaşın üzerine doğru hareketlendi. Gökyüzünde aniden paraşütçüyü gören vatandaşın paniği kameraya yansırken sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleşti.

"Paraşütle inerken amca üzerime gelir gibi oldu ve ben de ‘Dayı çekil' dedim"

Adana'dan Samandağ'a yamaç paraşütü yapmak için gelen Alican Kolsuz, “Akşamüzeri kalkış yaptım. Sıcaklığın değişkenliğinden dolayı yer ve hava rüzgarları değişiklik gösterir. Kalkış yaptıktan sonra hava çok güzeldi. Kalktıktan sonra hava bizi gökyüzüne kadar yükseltiyordu. Çok güzel uçmamızı gerçekleştirdik. İnmeye yakın yer rüzgarı şiddetlenmişti. Yer rüzgarı baya şiddetliydi. Öne doğru manevra yapamadık ama sağa ve sola doğru hareketler yaparak inmeye çalışıyorduk. Videoda iniş alanına yaklaştığımda güçlü bir yer rüzgarı vardı. Rüzgarı karşıma alıp inme planım vardı. Karşımda bir çadır vardı. Çadıra çarpar mıyım çarpmaz mıyım düşüncesi vardı. Çadırı çarpmayacağız. Çadırın ilerisinde bir amca vardı. Amca bana bakıyor, ben de amcaya bakıyorum. Muhtemelen amcaya çarpabilirdim. Amca üzerime gelir gibi oldu. Ben de ‘Dayı çekil' dedim. Amca kenara çekildi. Bir aksilik olmadan indik. Sadece paraşütüm inerken sahilde uzanan insanların üzerine düştü. Keyifli bir uçuştu” ifadelerini kullandı.

Trafikte korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
Trafikte korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti

Yaşam

Trafikte korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da ağızları açık bırakan olay! Sokak köpekleri arabayı parçaladı
İstanbul'da ağızları açık bırakan olay! Sokak köpekleri arabayı parçaladı

Aktüel

İstanbul'da ağızları açık bırakan olay! Sokak köpekleri arabayı parçaladı

Arnavutköy'de çatışma: 2 yaralı
Arnavutköy'de çatışma: 2 yaralı

Yaşam

Arnavutköy'de çatışma: 2 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23