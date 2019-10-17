‘Paniğe gerek yok’ diyen Bakan Soylu uyardı: Biz bu filmi daha önce de gördük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de savunma sanayimizin toplam cirosu 8,8 milyar dolardır. Bir önceki yıla göre yüzde 31 artış sağlanmıştır. 2018 yılı toplam yurtdışı satış gelirleri ise 2,2 milyar dolardır ve 2017 yılına göre yüzde 20 artış sağlanmıştır. Dolayısıyla sağdan soldan gelen tehditlerle panik olmaya gerek yoktur. Türkiye bu filmi daha önce defalarca görmüştür." dedi.

Soylu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2019 Yılı İnceleme Araştırma Semineri"nin kapanışında, Türkiye'de geçen yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısının 268 bin, bu yıl ise şu ana kadar 334 bin olduğunu söyledi.

Yıl sonu itibariyle öngörülenin ise 400 bin olacağını aktaran Soylu, "Burada bir felaket var. Avrupa ve Yunanistan bağırıyor, 'Kaçak göçmen geliyor' diye. Bize bunun dört misli geliyor. Bize verdikleri de 3 milyar avro. Hepsi sizin olsun. Türkiye 40 milyarla dişinden tırnağından artırarak mücadele etti, siz seyirci kaldınız. Terör örgütleriyle iş birliği yaptınız. Biz iki bin kilometrekarelik alanı huzurlu hale getirdik. 365 bin kişinin oraya güvenli şekilde yerleşmesini sağladık. Oraları çetelerin eseri yapmamaya çalışıyoruz. Buralara hangi millete mensuplar yerleşiyor? Kürt'ü, Arap'ı, Hristiyan'ı, Müslüman'ı var. Gözü kör bir batı. Yazıklar olsun." diye konuştu.

"Yükümüz ağır"

Barış Pınarı Harekatı ile dünyaya insanlık dersi verdiklerini vurgulayan Soylu, "Güya BM, kendi istedikleri sınırlara hapsedecekler bizi, teröre muhtaç edecekler, bu coğrafyada hep onların istediği gibi yaşayacağız. Almanya'nın, Avrupa'nın aklına bakıp, 40 yıl daha mı buna bakacağız? Yükümüz ağırdır. Dünyada çıkıp söylesinler, hangi Alman, Fransız, Amerika, İngiliz, DEAŞ ile mücadele etti." dedi.

Türk askerinin terörle mücadele ettiğini vurgulayan Soylu, DEAŞ, PKK ve FETÖ hepsini tasfiye etmeye, bu coğrafyadan çıkarmaya çalıştıklarını bildirdi.

Terör örgütleriyle ülkeleri tasallut altına almaya çalışanlara en iyi cevabı, terörü bu coğrafyadan çıkararak, temizleyerek vereceklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"DEAŞ hapishanelere mi konuldu, gidenleri kim saldı? Kim onları petrol maşası yaptı? Onları o coğrafyaya biz mi getirdik? Sizin oluşturduğunuz politikalarla oldu. Şimdi 'Türkiye'yi durdurabilir miyiz' diye hesap yapıyorsunuz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama toprağımıza vatanımıza gözünü diken, oyun kurmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu mücadele geleceğimiz ve nesillerimiz içindir. Onlar sadece dengeleri bozuyorlar. Doğu'nun medeniyetini, çok kültürlü yapısını ve kardeşliği bozuyorlar. Orta Doğu'da yıllardır yaptıkları da bundan başka bir şey değildir. Bana sorarsanız bugüne kadar yaptıkları tek doğru hareket, buradan çekilme iradesini ortaya koymalarıdır. Burada kimse, kerameti başka yerlerde aramasın."

Bugün yapılan işin, terörün tüm unsurlarıyla, ismine bakılmaksızın ister PKK, YPG, ister DEAŞ olsun, bütün terör kimlikleriyle mücadele etmek olduğuna işaret eden Soylu, bunu birkaç yıllık bir politika olarak değil, bir süreç olarak gördüklerini kaydetti.

"Savunma sanayisinde dışa bağımlılığımız azalmıştır"

Türkiye'nin, 1974'te öncesindeki 10 yılda ve sonrasında ambargolarla tehdit edildiğini, sonra da buna maruz bırakıldığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün de aynı şekilde tehdit ediliyoruz ama bugün aynı Türkiye değiliz. Bugün bize silah ambargosu tehdidi savuran ülkelerin, bir iki tanesi dışında diğerlerinin Türkiye'nin silah ithalatında zaten kayda değer bir yeri yoktur. Ötekilerin de ağırlığı bilhassa 2011'den sonra önemli ölçüde azalmıştır. Özellikle İHA teknolojimizle, kendi helikopterimizi, tüfeğimizi üretmemizle bunun yanı sıra zırhlı araçtan tutun diğer silah teknolojilerinde ortaya koyduğumuz ürünlerle savunma sanayisinde dışa bağımlılığımız düne kıyasla oldukça azalmıştır. 2018'de savunma sanayimizin toplam cirosu 8,8 milyar dolardır. Bir önceki yıla göre yüzde 31 artış sağlanmıştır. 2018 yılı toplam yurt dışı satış gelirleri ise 2,2 milyar dolardır ve 2017 yılına göre yüzde 20 artış sağlanmıştır. Dolayısıyla sağdan soldan gelen tehditlerle panik olmaya gerek yoktur. Türkiye bu filmi daha önce defalarca görmüştür."

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi iç güvenlik alanında da özellikle 15 Temmuz'dan sonra ciddi bir zihniyet değişimi yaşadığını ifade eden Soylu, bakanlık olarak bu değişimin ve sürecin tam ortasında olduklarını söyledi.

Sadece iç güvenlik değil, görev ve sorumluluk sahasındaki pek çok sivil alanda da önemli bir atılım içinde olduklarına değinen Soylu, yatırımları da değerlendirdi.

Emniyet ve jandarmanın binlerce olayın aydınlatılmasını sağladığını vurgulayan Soylu, "Buraya gelirken terörist başının Kandil'deki son talimatlarını, emirlerini okudum, paçavra. Zihinleri alt üst olmuş daha da olacak. Bu iyi gün. Bu memlekete yaptıklarını burunlarından fitil fitil ödettireceğiz. Bunu yaparken de sahadan kopamayız." dedi.

"Siber muhteşem işler ortaya koyuyor"

2013'ten itibaren FETÖ belasının etkin bir şekilde, ülkenin tüm yapılarını etkilendiğini belirten Soylu, şimdi 26 vilayette 248 ilçede genel teftişleri yaptıklarını kaydetti.

FETÖ'nün Türkiye'nin bütün devlet kültürünü felç etmeye kendini adamış bir yapı olduğunu anlatan Soylu, "Bugün siber de muhteşem işler ortaya koyuyor. Oysa FETÖ dışarıda biriktirdiğini özel yerlere taşımıştı. ABD ile al gülüm, ver gülüm yapıyordu. Hala aynı haltları karıştırma peşindeler. Bir nesil daha böyle gelmez." diye konuştu.