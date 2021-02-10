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Kadın - Aile Pandispanya nasıl yapılır? Yumuşacık sünger gibi pandispanya tarifi
Kadın - Aile

Pandispanya nasıl yapılır? Yumuşacık sünger gibi pandispanya tarifi

Pandispanya ya da pasta keki, lezzetli bir pasta yapmak için gereken en önemli malzemedir. Pasta yapmak için pandispanya tarifi arıyorsanız "Pandispanya tarifi, pandispanya nasıl yapılır?" sorularının yanıtı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 01:13:00 -
Pandispanya nasıl yapılır? Yumuşacık sünger gibi pandispanya tarifi

İster kakaolu ister sade olarak hazırlayabileceğiniz pandispanya tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Yaş pastalarının vazgeçilmezi pandispanya tarifi haberimizde...

Pandispanya nasıl yapılır?

Malzemeler

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı ılık su
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Yumurtaların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırıp sarılarını çırpma kabına alın. İçine şekeri ilave edip mikserle rengi açılana kadar çırpın. Ilık suyu da ilave edip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya ve unu da eleyerek ekleyip çok fazla söndürmeden spatula yardımıyla homojen bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın. Yumurtanın beyazlarının içine tuzu ilave edip kar gibi olana kadar çırpın. Beyaz köpüğü de kek karışımına ilave edip köpüğünü söndürmeden spatulayla karıştırmaya devam edin. 22 santimetre çapındaki kelepçeli kek kalıbının tabanını ve kenarlarını yağlı kağıtla kaplayın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Karışımı kalıba dökün, kalıbın dibine vurup kabarcıkları çıkarma işlemini yapmayın. İçi hava kabarcıklarıyla dolu olan pandispanya daha hafif olacaktır. Kek kalıbını fırına verin. Fırının tabanına su dolu bir kase koyarak su buharı çıkmasını sağlayın. 50-55 dakika içinde pandispanya pişmiş olacaktır. Krema sürmeden ya da kesmeden önce kekin iyice soğumasını bekleyin.

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