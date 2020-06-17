Pandemiyle fırsat kapısını araladılar

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip Corona virüsünde (Covid-19) ikinci dalga kaygısının artması küresel piyasaları sarsıyor. Zira yaşanılan belirsizlik nedeniyle sadece geçen hafta ABD borsalarında yüzde 7, Asya borsalarında ise yüzde 3’e varan düşüşler yaşandı. Covid-19’la ilgili endişelerin yeniden artması ve merkez bankalarının hızlı toparlanmaya dair beklentileri desteklemeyen tahminleri belirsizlik senaryolarında etkili oldu.

‘Bekle gör’ psikolojisi hakim

Türkiye’de ise dikkatler Bilim Kurulu’ndan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Kurulun gerekli önlemler alınmadığı takdirde Covid-19’da ikinci dalganın gelebileceği açıklamaları yerli ve yabancı yatırımcıların kafalarını karıştırıyor. Bu durum Borsa İstanbul’un (BİST) zaman zaman satıcılı eğilim ortaya koymasına neden oluyor. Yatırımcılar yeni haftaya ‘bekle gör’ psikolojisiyle başladı.

Yatırımcılar, pandemi sürecinde atılıma geçen sektörleri yakından takip ediyorlar. Zorlu süreçte de güçlenip büyümeye devam eden gıda, tıbbi ekipman, e-ticaret ve kargo faaliyet yürüten şirketlerin hisseleriyle ilgileniyorlar. Covid-19’un gölgesinde geçen mart, nisan ve mayıs aylarında BİST, dünya borsalarından olumlu yönde ayrışmıştı. Anılan aylarda yüzde 4.5 prim yapan endekste yabancı yatırımcının payı yüzde 53’e gerilemişti. Yerli yatırımcı BİST 100 dışında kalan hisseleri satın almıştı.

Hisseler değerlendi

BİST 30’da bulunan şirketler de ilgi odağı olmuştu. Bu şirketlere umut bağlayan yerli yatırımcı adedi 2019 Kasım ayında 715 bin iken 2020 Nisan döneminde yüzde 22 artmış 870 bine çıkmıştı. BİST’te yer alan yatırımcı adedi de yüzde 21 artarak 1.17 milyondan 1.42 milyona yükselmişti. Ayrıca tarım, gıda, kimya ve ilaç firmalarının hisseleri değerlenmişti.