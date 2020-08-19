Pandemiyle etkin mücadelenin en güvenli adresleri oldular

Toplam yatak adedi 20 bini aşan, hem yerli hem de yabancı hastalarca tercih edilen şehir hastaneleri ve öne çıkan yönleri şu şekilde:

l 540 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, bin 555 yataklı olup 33 polikliniği ve 61 ameliyathaneyi bünyesinde barındırıyor. 274 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede Covid-19 hastaları için pek çok oda tahsis edilmiş durumda. Günde 20 bin hastanın faydalandığı Adana Şehir Hastanesi’nde yeni tıbbi ekipmanlar ve tanı teknikleri kullanılıyor.

l 415 milyon Euro’ya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi’nin 607 yatağı, 404 polikliniği, 309 yoğun bakım ünitesi ve 43 ameliyathanesi mevcut. Her gün 10-20 bin hastaya hizmet veren hastane, akıllı sistemlerle donatılmış vaziyette. Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi, Covid-19’a karşı ise 6 bin çalışanıyla teyakkuz halinde.

l 139 milyon Euro yatırımla devreye alınan Yozgat Şehir Hastanesi; 475 yatağı, 113 polikliniği, 18 ameliyathanesiyle adından söz ettiriyor. 2017-2020 döneminde 2.5 milyon hastaya şifa olan hastane, 950 personeliyle Covid-19’a karşı amansız bir savaş yürütüyor.

l Konya Karatay Şehir Hastanesi kapılarını hastalara açtı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek olan hastane 838 yataklı. Hastane tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacak. 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 12 perinatal servis, 3 iyot tedavi birimi, 17 yanık merkezi olan hastanede binlerce hastayla yakından ilgilenilecek.

l Rönesans Holding tarafından 2 milyar 632 milyon liraya yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 8 bloktan teşekkül ediyor. 2 bin 682 yatağı, 836 polikliniği, 89 ameliyathanesiyle günde 32 bin 700 hastanın istifade ettiği hastane pandemi tehlikesini büyük ölçüde önlüyor. 10 bin çalışanın istihdam edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, refah ile kalkınmayı da arttırıyor. Öte yandan ana hastane binası depreme dayanıklı. Zira binaya 2 bin 40 sismik izolatör yerleştirildi. Bu izolatörler sayesinde en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetler eksiksiz yerine getiriliyor.

l 600 yataklı, 81 yoğun bakım yataklı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne rağbet yoğun.

l 488 milyon Euro yatırılan Bursa Şehir Hastanesi’nin bin 355 yatağı, 403 polikliniği, 49 ameliyathanesi bulunuyor. 240 yoğun bakım yataklı hastane, afete karşı korunaklı. Merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odaları olan Bursa Şehir Hastanesi’nden yaklaşık 2 milyon hasta yararlandı.

l Proje bedeli 1 milyar 300 milyon Euro’ya varan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 2019 Şubat ayından beri hasta alıyor. 6 kuleden oluşan 3 bin 711 yataklı hastanenin 131 ameliyathanesi ve 900 polikliniğinde başarılı operasyonlara imza atılıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne Corona virüsü tedavisinde de rol model alınıyor.

l 360 milyon Euro yatırımla inşa edilen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin bin 38 yatağı, 227 polikliniği söz konusu. 160 yoğun bakım yatağı, 39 ameliyathanesi olan hastaneye her gün 2-3 bin hasta başvuruyor. Covid-19’la mücadeleyi odağa oturtan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin doktorları, hemşireleri ve idari çalışanları da tecrübeliler.

l 1 milyar 150 milyon liraya yapılan Isparta Şehir Hastanesi’nde 755 yatak, 167 poliklinik, 20 ameliyathane aktif. 166 yoğun bakım yatağı olan hastanenin kapısını her gün 4-5 bin hasta çalıyor. Odaları konforlu olan Isparta Şehir Hastanesi’nin bekleme alanları ve oturma grupları gayet rahat.

l Yatırım tutarı 235 milyon Euro olarak ilan edilen Manisa Şehir Hastanesi 558 yataklı. 145 polikliniği, 159 yoğun bakım yatağı ve 21 ameliyathanesi olan hastanede her gün 2 bine yakın hastaya bakılıyor. 2018 Ekim ayında açılan hastane, başarılı operasyonlarla Ege genelinde yeni bir merkez konumunda olup pandemiye karşı iyi bir imtihan veriyor.

l Proje tutarı 344 milyon Euro olarak paylaşılan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin bin 81 yatağı, 234 polikliniği ve 38 ameliyathanesi var. 209 yoğun bakım yatağı olan hastane, her gün 3-4 bin hasta kabul ediyor. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne Covid-19 şikâyetiyle gelenlerin ardı arkası kesilmiyor.

l Proje bedeli 380 milyon 60 bin Euro olarak açıklanan Mersin Şehir Hastanesi’nin bin 300 yatağı, 50’yi aşkın ameliyathanesi var.

Poliklinikleri, anjiyografileri, endoskopi üniteleri, kemoterapi salonlarıyla tam not alan hastaneye her gün 5 bin hasta müracaat ediyor.

Kalp ameliyatı ve el cerrahisi konusunda iddialı olan Mersin Şehir Hastanesi’ne bölge ülkelerden gelen giden de çok.

l Göztepe Şehir Hastanesi, eylül ayında hizmete girecek. Hastanede 346 oda, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisi yer alacak.