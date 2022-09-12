Pandemisever DSÖ yetkilileri Tel Aviv’de toplandı!
Avrupalı bakanlar ve üst düzey sağlık yetkilileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) konferansı kapsamında Tel Aviv’de toplandı.
Avrupalı bakanlar ve üst düzey sağlık yetkilileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) konferansı kapsamında Tel Aviv’de toplandı.
Bugün başlayan ve üç gün sürmesi plânlanan konferansta Avrupa’daki sağlık sorunları ele alınacak.
DSÖ, Avrupa bölgesinden 53 temsilcinin konferansta olacağını söyledi.
İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Avrupalı meslektaşlarıyla yaptığı konferansın ülke için önemli olduğunu söyledi.
Başkan Isaac Herzog, DSÖ'nün Avrupa Birliği'ndeki en yüksek karar alma organı olan Avrupa Bölge Komitesi'nin 72. oturumunda açılış konuşmasını yaptı.
Herzog, "İsrail, DSÖ ile yakın bir şekilde çalışmaya kararlıdır." dedi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom’un konferansta konuşma yapması bekleniyor.