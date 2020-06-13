Pandeminin etkisi nisan rakamlarına yansıdı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda yıllık bazda da yüzde 19,3 azaldı. Bu ayda gıda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 gerilerken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,5 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 düşüş gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,8 gerilerken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,8 yükseldi.

Perakende ciro, nisanda bir önceki aya göre yüzde 20,5 azaldı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,8 düştü.

Sanayi üretimine coronavirüs kıskacı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 31,4, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 31,4 düşüş gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Varank, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin devrede olduğu nisan ayında iç ve dış talepteki daralmayla sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğini belirterek, “Bu düşüş ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte güçlü ivmelenme göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de açık büyüdü

İngiltere ekonomisi, 300 yıldan sonra en sert küçülmesini yaşadı. Ülkenin ekonomisi, coronavirüsün etkisini kontrol altına almak için işletmelerin ve çalışanların karantinada kalmasının etkisiyle Nisan’da yüzde 20.4 ile rekor seviyede daraldı. Uluslararası çevreler, ülkenin en sert resesyonlarından biriyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

4 sektörde toplam ciro endeksi azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 20,9 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisanda aylık bazda da yüzde 24,5 azaldı. Nisanda aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,6, inşaat ciro endeksi yüzde 9,8, ticaret ciro endeksi yüzde 25,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,7 geriledi.