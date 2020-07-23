Pandeminin ekonomi cephesinde global çözümler üretilmeli

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedbirleri gevşetme sürecinin başladığına dikkat çeken Akyüz, bu dönemde istihdam ve maaş desteği gibi çeşitli paketlerin devreye alınmasının önemine vurgu yaparak, “Pandemi sonrasında da ekonomimiz için avantajlı kabul edilen sektörlere selektif olarak ilave destekler verilmeli. Örneğin; otomotiv, turizm, sağlık, imalat sanayisi ve bankacılık sektörleri… Bankacılık özelinde konuşmak gerekirse sermaye takviyesi gerekip gerekmediği ile ilgili kamunun yönlendirici ve destekleyici politikalar oluşturması gerekebilir” diye konuştu.

Finansal kuruluşlar hazır

“Efektif ve netice alınabilir aksiyon planları oluşturmanın da fayda olacağı kanısındayım” diyen Osman Akyüz görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi: “Finansal sisteme değinecek olursak şunu söyleyebilirim: Finansal kuruluşlar ekonominin finansmanında etkin rol alıyor. Bu dönemde finansal kuruluşlar; ekonomik büyümeyi sağlayabilmek ve üretim/hizmet artışını temin edebilmek adına kredi oranlarını düşük tutma ve maliyetleri azaltma gibi adımlar atmalı. Zaten şu an için başka bir alternatif gözükmüyor.”