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Ekonomi Pandemide kesilen 309 milyon TL'lik ceza...
Ekonomi

Pandemide kesilen 309 milyon TL'lik ceza...

Yeniakit Publisher
2023-06-01 10:35:00 -
Pandemide kesilen 309 milyon TL'lik ceza...

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesi kararlaştırılmıştı, rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek.

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesi kararlaştırılmıştı, rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek.

Salgın döneminde kesilen cezaların iade edileceğine karar verilmişti. Ayrıntılar belli oldu, buna göre 321 bin 380 kişiye kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

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