Pandemide bu hastalıklar yaygınlaştı!

Yeni Akit/Ankara

Dünyada her yıl 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak anılıyor. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun girişimi ile 1992 yılından bu yana her yıl anılan "Dünya Ruh Sağlığı Günü”nde ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu yılki tema “Eşitsiz Bir Dünyada Ruh Sağlığı” olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de 2021 yılı temasını “Herkes için ruh sağlığı bakımı: Hadi bunu gerçeğe dönüştürelim” olarak belirlendi.

Pandemi sonrası bazı psikiyatrik hastalıklar yaygınlaştı

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Tan, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada pandemi sonrası ruh sağlığını değerlendirdi. Pandemi sonrasında bazı psikiyatrik hastalıkların yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Oğuz Tan, bu hastalıkların, bulguların çoğuna göre panik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu olduğunu söyledi.

OKB hastaları kötü etkilenmedi

Pandemi sürecinde OKB hastalarının sanıldığı kadar kötü etkilenmediğini belirten Doç. Dr. Oğuz Tan, “Bozulan bazı hastalar oldu ama düzelenler de çok oldu. Pandemi OKB’yi, panik bozukluğu veya yaygın anksiyete bozukluğu kadar tetiklemedi.” dedi.

Panik bozukluğunda artış var

Doç. Dr. Oğuz Tan, “Pandemide hangi korkuların daha sık görülmeye başladığını söylemek kolay değil. Karantinaya girme, entübe edilme gibi korkuları daha sık gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ölüm ve hastalık korkuları her zaman sık görülüyordu zaten. Panik bozukluğunda artış var. Bu hastaların çok büyük bir kısmında ölüm korkusu önde gelen belirtidir.” dedi.

Önlem alıp yaşama devam etmek gerekiyor

Pandemiye rağmen yaşamın devam etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Oğuz Tan, “İnsanlar koronavirüse karşı tedbirlerini alıp (aşı, maske, sosyal mesafe) normal hayatlarını yaşamaya devam etmeliler. Korkan insan her gün ölür.” dedi.