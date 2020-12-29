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Ekonomi Pandemi zararlarının yanında kazanımları da bırakacak
Ekonomi

Pandemi zararlarının yanında kazanımları da bırakacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 2020’nin Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçtiğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:43:00 -
Pandemi zararlarının yanında kazanımları da bırakacak

Durbakayım, pandeminin neden olduğu ekonomik durgunluğun inşaat sektöründe deprem etkisi oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi: “Özellikle devam eden projelerde bu depremin etkileri daha fazla yaşanıyor. Ancak asıl faaliyetleri inşaat olup bu sektör için taşın altına sadece ellerini değil, vücutlarını koyan çeşitli büyüklüklerdeki İNDER üyesi firmalar sağlam zeminlere yaptıkları sağlam binalar gibi bu deprem karşısında direnmektedirler. Bu pandemi dönemi nihayetinde geçecek ancak giderken verdiği zararların yanında bir takım kazanımları da bırakacak.” “2020 sonunda yaklaşık 1.4 milyon adetlik konut satışını geçme olasılığımız çok fazla” diyen Durbakayım, şöyle konuştu: “Büyük ihtimalle bu pandemi döneminde yeni bir satış rekoru kırılabilir. Ancak altını bir daha çizmek istiyorum. Gerçekleşen bu satışların çoğu ikinci el konuttur. Ve sektörümüz satışlardan elde edilecek sermayeden yine kısıtlı bir pay alacaktır. Daha da kötüsü yeni proje üretimi olmadığı için sektör daha da zayıflayacaktır. Türkiye ekonomisine sağladığı istihdam ve vergi gibi katma değerleri azalacaktır. Diğer taraftan sektördeki bu sürecin devamında enflasyonist bir baskı oluşacaktır. Gerek birinci el gerekse ikinci el satışlar devam ederken arzın yani konut üretiminin azalması, metrekare birim fiyatlarının artmasına sebep olacaktır. Azalan arzın fiyatları yükseleceğini de unutmamak gerekir. Son 3 yılda sektörde her geçen gün daha az arz oldu. Projelerin hepsi eski maliyetlerle yapıldığı için fiyatları çok az arttı. Bizler zam yapmadık, dayandık, eski fiyatlarla satmaya çalıştık ama artık o devir geçti. Çünkü eski mal kalmadı, yeni imalatlar yeni rakamlarla oluşuyor. Elimizde olmadan bu zamları yansıtmak veya işi bırakmak durumundayız.”

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