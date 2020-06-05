Pandemi ve normalleşme sürecinde sedyelerin temizliği büyük önem taşıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede hastaneler normale dönmeye başlarken, alınan tedbirler de artırıldı. Covid-19’a karşı önlemlerin alındığı ve sağlık bakım hizmetlerinin devam ettiği normalleşme sürecinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sedye ve tekerlekli sandalyelerin sterilizasyonu, yerli üretim sedye dezenfeksiyon kabini ile gerçekleştiriliyor.

Hem korona virüse karşı önlemlerin alındığı hem de sağlık bakım hizmetlerinin devam ettiği normalleşme sürecinde, hastanelerde kullanılan sedye ve tekerlekli sandalyelerin temizliği büyük önem taşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sedye ve tekerlekli sandalyelerin sterilizasyonu, yerli üretim sedye dezenfeksiyon kabini ile yapılıyor. Hastadan hastaya bulaş riskini ortadan kaldıran sistem ile korona virüse karşı alınan önlemler üst düzeyde tutulurken sağlık bakım hizmetleri de güvenli şekilde sürdürülüyor. Hastaları taşıma işleminin ardından dezenfeksiyon kabinine alınan sedye ve tekerlekli sandalyeler, bir sonraki hasta için temizlenerek hazır halde bırakılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yahya Ayhan Acar, Covid-19 pandemisinde özellikle tekerlekli sandalye, sedye gibi hareketli ve büyük olan ürünlerin sterilizasyonunun önemli hale geldiğini belirtti. Hastanede bulunan dezenfeksiyon kabini ile sedye ve tekerlekli sandalyeleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Acar, “Bildiğimiz gibi yüzeylerin temizlenmesi ve sterilizasyonu Covid-19’un kontrolü için çok önemli bir durum. Şüpheli olsun olmasın bütün hastalarımızın naklini yaptıktan sonra desteklerimizin uygun bir şekilde dezenfeksiyonu, sağlığın kontrolü ve normalleşme sürecinin daha hızlı olması için çok önemli. Normalleşme süreci bütün önlemlerin bırakılması ya da kontrolün ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Özellikle acil servislerde, yoğun bakımlarda bütün hastalarımızda Covid-19 bulaşı olması şüphesi varmış gibi davranıyoruz” dedi.

Bu süreçte özellikle sterilizasyonu ve temas kontrolünü en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarının altını çizen Acar, “Bütün sistemlerimizi aktif şekilde kullanıyoruz. Bunu kullanmak işin özellikle sedye ve tekerlekli sandalyelerimizin geçebileceği alanda bunu konumlandırdık. Havalandırmasının da iyi olduğu bir alana konumlandırdık. Biz bununla, özellikle hastamız üzerinde olmadığı zaman, tekerlekli sandalye ya da sedye üzerindeki örtüleri alınıp en son yeni bir hastaya kullanılacak şekilde bırakılmak üzere temizlenip o şekilde muhafazasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Acar, normalleşme sürecinde vatandaşların kişisel korunma ve sterilizasyon önlemlerine uyması konusunda uyarıda bulundu.