Pandemi sürecinde esnaf "e-ticaret"e yöneldi

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, "E-ticaret şu an altın çağını yaşıyor. İnsanların alışmaya başladığı ve bizim de eğitim verdiğimiz e-ticarette kendini yenileyen esnaf, bugün para kazanıyor. Esnafın yüzde 27'si e-ticareti kullanmaya başladı." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinin birçok sektörü etkilediğini anlattı.

Sıkıntı yaşayan sektörlerden birinin kuaförler ve berberler olduğunu belirten Yılmaz, tekstil sektörünün de pandemi sürecinden etkilendiğini vurguladı.

Tekstil sektörünün sıkıntılarına değinen Yılmaz, "Pandemi sürecinde tekstil sektörü değişik bir hal aldı. Salgın öncesinde defileler düzenleniyordu ama şimdi tekstil, birebir hizmet alınan sektör haline geldi. Pandemi sürecinde terziler farkındalık oluşturdu. Kovid-19 sürecinin başladığı günden itibaren artık insanlar alışveriş merkezlerine gitmeyerek, terzilerine giderek hizmet almaya çalışıyor. İnşallah terzilik mesleği daha da gelişecek, bu süreçte altın çağına doğru gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, kahvehane işletmecilerinin de sıkıntı yaşamaya devam ettiğini, ulaşım ve pazarcılık sektörünün de bu süreçte zorluk çektiğini aktardı.

İnşaata sunulan destek sayesinde mobilya ve beyaz eşya satışlarının arttığına işaret eden Yılmaz, "Esnaf olarak bütün korkumuz pandemide ikinci dalga. Sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Devletin desteğine ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

- Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi

Faik Yılmaz, salgın sürecinin başka alışkanlıkları da beraberinde getirdiğini, elektronik ortamda yapılan alışverişin arttığını belirterek, esnafı bu değişime hazır hale getirmek için eğitimler verdiklerini anlattı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Odamıza kayıtlı 238 bin 700 üyemiz var ve kayıt olmaya da devam ediyorlar. Pandemi, alışveriş alışkanlığımızı değiştirdi. E-ticaret yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde oturmaya başladı. E-ticaret şu an altın çağını yaşıyor. İnsanların alışmaya başladığı ve bizim de eğitim verdiğimiz e-ticarette kendini yenileyen esnaf, bugün para kazanıyor. Esnafın yüzde 27'si e-ticareti kullanmaya başladı. Odamızda da e-ticaretle ilgili 4 gün eğitim verdik. İnanıyorum ki sene sonuna kadar e-ticaretle ticaret yapanlar yüzde 50'yi geçer. Kendini yenileyen esnaf para kazanmaya başladı."

- Koronavirüs sürecinde terzilere ilgi arttı

İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından sonra terziliğin daha da önem kazandığını kaydetti.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde müşteriler terzilerine kendi kumaşlarını getirerek tek elden kıyafetlerinin dikilmesini istediler. Terzilerimiz de bu dönemde müşterilere temas etmeden dikimlerini gerçekleştirdiler. Gerek hijyen, gerek temizlik kurallarına uyarak tüm terzilerimiz titizlikle çalıştı. Pandemiden sonra ortaya çıkan maske ihtiyacı ile terziler en ön sırada yerlerini aldı. Gerek tek kullanımlık maskeler için gerekse yıkanabilir maskeler için terzilere bu süreçte dikim konusunda çok büyük ihtiyaç duyuldu. Özellikle insanlar maddi açıdan daha uygun buldukları yıkanabilir maskeleri terzilerine diktirdiler. Böylelikle anlaşıldı ki terzilik mesleği hayatımızın her alanında yer almakta. Değerini asla kaybetmeyecektir."

