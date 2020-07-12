Pandemi süreci, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

İSTANBUL (AA - Yapı Kredi verilerine göre, 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki pandemi sürecinde toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düşerken, 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, salgın dönemine göre yüzde 37 arttı.

Yapı Kredi, alışveriş alışkanlıklarındaki değişim verilerini paylaştı.

Küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği koronavirüs salgın sürecinde, toplum sağlığının korunması en büyük öncelik haline geldi.

Bununla birlikte salgın, hem tüketici davranışlarında hem de harcama tercihlerinde birçok değişikliğe neden oldu. Pek çok tüketicinin öncelik ve ihtiyaçları değişti. Harcamalar da bu doğrultuda şekillendi.



Yapı Kredi'nin verilerine göre, 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki pandemi sürecinde toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düşerken, 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, salgın dönemine göre yüzde 37 arttı.

Salgından en olumsuz etkilenen sektörler, seyahat, yeme-içme ve giyim olurken, normalleşme süreci ile birlikte harcamalar salgın öncesi dönem seviyesine döndü. En hızlı toparlanan sektör yeme-içme oldu.

Harcamalar, normalleşme ile birlikte koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere dönerken, giyim ve restoran harcamaları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları ise yüzde 180 artış gösterdi.

Yine salgın dönemine kıyasla normalleşme sürecinde tüketicilerin mobilya/dekorasyon harcamalarının yüzde 76, akaryakıt harcamalarının yüzde 58, elektronik harcamalarının yüzde 39, market/gıda harcamalarının ise yüzde 12 arttığı gözlemlendi.





- Evde kalınan süreç boyunca seyahat/konaklama harcamaları yüzde 82 azaldı







Tüketici davranışlarındaki değişimlerin gözle görülür bir şekilde gerçekleştiği pandemi dönemi ve pandemi öncesi dönem kıyaslandığında evde kalınan süreç boyunca seyahat/konaklama harcamaları yüzde 82, yeme/içme harcamaları yüzde 76, giyim harcamaları yüzde 66, akaryakıt harcamaları yüzde 36 azaldı.

Öte yandan, elektronik harcamaları yüzde 21, market/gıda harcamaları ise yüzde 14 artış gösterdi.

Bunlara ek olarak, bankacılık hizmetlerinden sınırlı faydalanan müşteri kitlelerinin kartlı harcama ihtiyaçlarına yönelik lanse edilen ön ödemeli kartlar ile yapılan alışveriş harcamalarında salgın öncesi döneme göre pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleşti.







- "Pandemi döneminde her üç alışverişten biri online yapıldı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, pandemi dönemindeki "Evde kal" çağrıları ile birlikte tüketicilerin internet alışverişine yöneldiğini belirterek, yapılan 3 işlemden birinin internet alışverişi olduğunu, bu oranın pandemi öncesinde 5 işlemden biri olarak gerçekleştiğini aktardı.

Normalleşme süreci olarak değerlendirilen 1-30 Haziran tarihleri arasında, e-ticaret alışveriş cirosunun pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdiğini bildiren Ülgen, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde temassız ödemelerin payı iki kat artış gösterdi. POS'a temas etmeden işlem yapabilmek, bu dönemde toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Koronavirüsün hayatımıza olan bir etkisi de bu nedenden dolayı temassız işlemlerin yaygınlaşması oldu. Bunda şifresiz gerçekleşen temassız işlem limitini 250 TL'ye çıkarmamız da etkili oldu.

Yapı Kredi rakamlarına baktığımızda, her türlü temastan kaçındığımız koronavirüs döneminde, her iki fiziksel işlemimizden biri temassız olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise kredi kartlarımızdan geçen temassız işlem adedi pandemi dönemine göre yüzde 57, temassız işlem cirosu ise yüzde 53 artış gösterdi."





- "Günlük mobil ödeme işlem adetleri yaklaşık 2,5 katına çıktı"





POS'a temas etmeden ödeme yapma ihtiyacının cep telefonu ile ödeme gibi mobil ödeme teknolojilerinin tüketicilerin hayatına girmesini hızlandırdığını aktaran Ülgen, Türkiye'nin dijital dünyadaki değişimlere çok hızlı şekilde adapte olduğunu belirtti.

Yeni ödeme teknolojilerinin; sağladığı güvenlik, hız ve kolaylık nedeniyle bu dönemde daha çok tercih edildiğini bildiren Ülgen, "Normalleşme sürecinde koronavirüs salgını dönemine kıyasla günlük mobil ödeme işlem adetleri yaklaşık 2,5 katına çıktı. POS'ta QR Kod ile gerçekleşen günlük işlem adetleri koronavirüs öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2 katına yükseldi." ifadelerini kullandı.

Ülgen, sundukları hizmetlerle müşterilerin yanında olduklarını belirterek, yeni normale geçiş döneminde de her zaman olduğu gibi ülke ve millet için sınırsız hizmet sunmak, müşterilere destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.



