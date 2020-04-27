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Ekonomi

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı nedir?

1000 lira yardım için e devletten başvuru yapanların bazıları "Pandemi sosyal yardım kapsam dışı" ifadesiyle karşı karşıya geliyor. Pek çok kişi “1000 lira yardım başvuru şartları” , “Kimler 1000 lira yardım alabilir?” , “1000 lira yardım başvurusu” konularını araştırıyor. Peki, pandemi sosyal yardım kapsam dışı nedir?

2020-04-27 13:58:00 -
Pandemi sosyal yardım kapsam dışı nedir?

Koronavirüsün ekonomik sorunlarını en aza indirmek için bazı ailelere ekonomik yardımlar yapılıyor. İşte, detaylar.

1000 lira yardım başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Destek ödemelerini tarihi ise şimdilik açıklanmadı.

1000 lira yardım başvurusu yap

-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

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Pandemi sosyal yardım kapsam dışı nedir?

1000 lira yardıma başvuru yapanlar “Pandemi sosyal yardım kapsam dışı” ibaresiyle karşılaşabiliyor. Bu ifade şartlara uygun olmayan vatandaşları ifade ediyor.

 

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