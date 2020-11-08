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Ekonomi Pandemi sonrası toparlanma U şeklinde olabilir
Ekonomi

Pandemi sonrası toparlanma U şeklinde olabilir

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, salgın sonrası toparlanmanın U şeklinde olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:20:00 -
Pandemi sonrası toparlanma U şeklinde olabilir

Kotler, “Ekonomide tam istihdamın ve yıllık yüzde 2 büyümenin 2 ila 4 yılda sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

Planlar yenilenmeli

Dünya Pazarlama Zirvesi’nde (World Marketing Summit International-eWMS) konuşan Kotler, şirketleri de dijitalleşmeye ve tanıtım ile markalaşmaya odaklanmaya davet etti. Tüketicilerin pandemide korkusundan ötürü nakit tutmaya başladıklarına işaret eden Kotler, “Şirketler bu hakikati görmeli ve yeni stratejiler belirlemeli” tavsiyesinde bulundu. Kotler, ayrıca büyük şirketlerin güçlü şekilde toparlanacaklarına dikkat çekerek, “Kücük firmalar ise hemen kendilerine gelemeyecekler” ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise salgının oteller ile tur operatörlerini sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. Yavuz, turizmin en kırılgan sektörlerden biri olduğunu kaydetti. “Corona virüsünün (Covid-19) dünya turizminde yüzde 60-80 gerilemeye neden olacağı tahmin ediliyor” diyen Özkan, sektör temsilcilerine “Sıkıntılı durumu atlatmak için güçlü adımlar atmalıyız. Dayanışma içinde olmalıyız. En önemlisi de temkinli iyimserliğimizi korumalıyız” çağrısı yaptı.

İstanbul'un önemi artacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de dijital dönüşümün hem firmalar hem KOBİ’lerde uygulanabilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Avdagiç, ilaveten yeni dönemde İstanbul’un öne çıkacağını savundu. Stratejik konumunun şehrin önemini arttıracağını sözlerine ekledi.

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