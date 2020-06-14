  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pandemi nedeniyle grafik bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi sanal ortamda açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:30:35 -
Pandemi nedeniyle grafik bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi sanal ortamda açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulun sanat galerisinde yapamadıkları sergiyi sanal ortamda açtı.

Grafik Bölümünden bu yıl mezun olan 29 öğrenci, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Köksal Bilirdönmez danışmanlığında hazırladıkları 58 çalışmayı, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bilirdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinin başlamasının ardından YÖK'ün uzaktan eğitim modeline geçmesi nedeniyle öğrencilerin memleketlerine gittiğini söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarından oluşan bir sergi açmak istediklerini belirten Bilirdönmez, şunları kaydetti:

"Dersleri uzaktan eğitimle yürüttük ama öğrencilerimizi bir sergi yapmadan mezun etmeyelim dedik. Online sergi yapalım dedik. Araştırmaların ardından sanal sergi yapmaya karar verdik. Sergilerimizi genelde fakültemizde düzenliyorduk. Bu sene de hem öğrencilerimiz hem halkımız hem de sanatseverler sanattan uzak kalmasın diye sanal ortamda sergimizi açtık."

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Bilirdönmez, "Sanal ortamda birçok kişiye ulaşma imkanı yakaladık. Birçok kişi sergimizi online olarak takip ediyor. Çok güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı