Pandemi milyarderlere çok iyi geldi: Halklar fakirleşti, onlar servetlerini katladı!

Pandemi 2021 yılında milyarderlerin servetlerini katlamasını sağladı. Milyarderler özel lüks yatlara büyük ilgi gösterdi. Superyacht Group, yaptığı açıklamada, 2021 yılının ocak ve ekim ayları arasında yat satışlarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını bildirdi.

2019'da 165 yat satıldığı bildirilmişti; 2021'den bu sayının 200'ün üstüne çıktığı görülüyor.

Bununla beraber açıklamaya göre, 2022 bitiminden önce hazır olacak 330 yat siparişi daha verildi.

Dünyanın önde gelen süperyat firması MB92'nin başkanı Pepe Garcia, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bazıları, pandemi sırasında kendilerini eve kapatmak zorunda kalırken, yat sahibi ultra zengin arkadaşlarının güzel vakit geçirdiğini gördü" dedi.

Garcia, bu durumun birkaç yıl süreceğini de sözlerine ekledi.

Broker Fraser Yachts ise, 2021 yılının yat satışları konusunda son 12 yıla göre çok daha hareketli olduğu bilgisini verdi.

Kovid-19 salgını sonrasında Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi dünyanın önde gelen milyarderlerinin çok daha zenginleştiği görülmüştü.