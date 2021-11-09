  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pandemi milyarderlere çok iyi geldi: Halklar fakirleşti, onlar servetlerini katladı!
Ekonomi

Pandemi milyarderlere çok iyi geldi: Halklar fakirleşti, onlar servetlerini katladı!

Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan pandemi milyarderleri daha da zenginleştirdi. 2021 yılında süperyat satışlarının 2019'a kıyasla kendini katladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:04:00 -
Pandemi milyarderlere çok iyi geldi: Halklar fakirleşti, onlar servetlerini katladı!

Pandemi 2021 yılında milyarderlerin servetlerini katlamasını sağladı. Milyarderler özel lüks yatlara büyük ilgi gösterdi. Superyacht Group, yaptığı açıklamada, 2021 yılının ocak ve ekim ayları arasında yat satışlarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını bildirdi.

2019'da 165 yat satıldığı bildirilmişti; 2021'den bu sayının 200'ün üstüne çıktığı görülüyor.
Bununla beraber açıklamaya göre, 2022 bitiminden önce hazır olacak 330 yat siparişi daha verildi.
Dünyanın önde gelen süperyat firması MB92'nin başkanı Pepe Garcia, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bazıları, pandemi sırasında kendilerini eve kapatmak zorunda kalırken, yat sahibi ultra zengin arkadaşlarının güzel vakit geçirdiğini gördü" dedi.
Garcia, bu durumun birkaç yıl süreceğini de sözlerine ekledi.
Broker Fraser Yachts ise, 2021 yılının yat satışları konusunda son 12 yıla göre çok daha hareketli olduğu bilgisini verdi.
Kovid-19 salgını sonrasında Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi dünyanın önde gelen milyarderlerinin çok daha zenginleştiği görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramiz baba

maalesef sadece onlar diil kimin ne götürdüğü belli diil olan memura işçiye sabit ücretliye oldu serbest piyasad herkres istediği etiketi koyarken maaşlılar cepten yiyip son derece mağdur olmuştur ,devlet ona buna katriyonluk teşvikleri bırakıp maaşlı kesime bir maaş ikramiye verse sabrımız devam edecektir durum ciddi vahimdir!bir avuç kesime saçma sapan milyarlar vermeyi bırakıp ,milyonlarca para aktarılmalıdır!
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay